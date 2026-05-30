Χαρά και παιδικά γέλια στις βραβεύσεις «Λαζαρίνες 2026»

Με περίσσιο παιδικό χαμόγελο και αδημονία, μικρές Λαζαρίνες για το 2026 πήραν και το βραβείο τους για τη συμμετοχή τους σε μια ακόμη όμορφη εκδήλωση του Δήμου Τρικκαίων. Την Πέμπτη 2 Απριλίου 2026 πραγματοποιήθηκε ο διαγωνισμός και ενάμισι μήνα μετά, την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026 ο Δήμος Τρικκαίων διοργάνωσε την εκδήλωση απονομής βραβείων.

Ο χώρος της αυλής του Μουσείου Τσιτσάνη κατάμεστος σε εκδήλωση αφορούσε στη συμμετοχή των σχεδόν 600 κοριτσιών σε έναν διαγωνισμό που τυπικώς λέγεται διαγωνισμός, αφού στην πράξη αναδεικνύει και ενσωματώνει στοιχεία της παράδοσης των Τρικάλων με το έθιμο των Λαζαρίνων.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε η εντεταλμένη σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου Τρικκαίων Εφη Λεβέντη και η προϊσταμένη του τμήματος Πολιτισμού κ. Μαρίζα Τσιούτσια.

Οι απονομές με δώρα συμβολικά και χρηστικά από τρικαλινές επιχειρήσεις, σκόρπισαν χαρά σε δεκάδες κορίτσια και στους γονείς – κηδεμόνες τους.

Αναλυτικά, βραβεύτηκαν οι:

ΛΙΛΙΠΟΥΤΕΙΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ

Γκρίντζαλη Δήμητρα

Δράκου Ιόλη

Ζηντζιόβα Βασιλεία

Καλλιώρα Βασιλική

Καραΐσκου Αφροδίτη

Καρακίτσιου Βίβιαν

Καρακίτσιου Γεωργία

Καρατζούλη Θεοδώρα

Κελεπούρη Βασιλική

Κελεπούρη Μαρία – Κωνσταντίνα

Κρίκκη Ρεβέκκα

Κωστίμπα Γεωργία

Μπερτόκο Αντζελίνα

Παπαθανασίου Βασιλική

Ραμούζη Κατερίνα

Ραμούζη Μαίρη

Ντόντου Βασιλική

Ντόντου Γεωργία

Σκούφα Αρετή

Τσιαγκλή Παναγιώτα

Μπαμπούρη Ευαγγελία – Αθανασία

Καρρά Παϊσία – Στεφανία

Ζαφειροπούλου Μαρία – Παϊσία

ΡΟΖ ΛΑΖΑΡΙΝΕΣ

ΧΛΩΡΟΥ ΟΛΓΑ

ΜΑΜΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ

ΧΛΩΡΟΥ ΧΑΡΙΣ

ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ

ΡΟΓΚΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ

ΠΑΛΑΙΟΚΑΡΙΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΣΚΑΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΟΣΟΔΟΥΛΙΚΑ

ΤΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΝΙΚΟΛΟΥΣΙΟΥ ΡΑΦΑΗΛΙΑ -ΕΙΡΗΝΗ

ΧΕΛΙΔΟΝΑΚΙΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΑ

Πλιάκου Βασιλεία

Καραΐσκου Άννα – Μαρία

Τσιαρδάκα Μαρία

Καραΐσκου Φωτεινή

Μπαταβάνη Γεωργία

Μπαταβάνη Ελένη

ΟΜΟΡΦΕΣ ΦΙΛΕΣ

Ξαγαρά Βικτώρια

Τσιώλη Χριστίνα

Ευαγγέλου Μαρία

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

ΚΑΛΑΘΙ ΗΛΙΚΙΑ

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ

Βούκια Ζωή

Σιώτα Δανάη

2ο ΒΡΑΒΕΙΟ

Σταθοπούλου Κων/να

Μήτσιου Αθηνά

ΤΡΑΓΟΥΔΙ

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ

Γαρίτου Φιλοθέη

Φλούλη Αννα

2ο ΒΡΑΒΕΙΟ

Γάκη Ζωή

Γάκη Ειρήνη

3ο ΒΡΑΒΕΙΟ

Ξυτσά Ιωάννα – Παΐσια

Ξυτσά Θωμαή – Ιοκάστη

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Α/Α ΟΜΑΔΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ ΤΑΞΕΙΣ / ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ

1 9ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων Δ, Ε, Στ (28)

2 12ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων Α, Β (14)

2ο ΒΡΑΒΕΙΟ

1 1ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων ΣΤ (17)

2 Δημοτικό Σχολείο Γενεσίου Β, Δ (2)

Α/Α ΟΜΑΔΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΑΞΕΙΣ / ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ

1 7ο Νηπιαγωγείο Τρικάλων Ν (14)

2 5ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων Γ (17)

3 6ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων Δ’ (10)

4 7ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων Β, Δ (20)

5 20ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων Δ, Ε, Στ (15)

6 Δημοτικό Σχολείο Βαλτινού Γ, Δ, Ε, ΣΤ (10)

2ο ΒΡΑΒΕΙΟ

1 3ο Νηπιαγωγείο Τρικάλων Ν (25)

2 Νηπιαγωγείο Αμπελακίων Ν (14)

3 2ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων Γ (17)

4 4ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων Δ, Ε, ΣΤ (33)

5 33ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων Β (6)

6 35ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων Ε (9)

3ο ΒΡΑΒΕΙΟ

1 3ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων Δ

2 ΚΔΑΠ “Μάθηση” Κ (30)

3 Εργαστήρι χορού και πολιτισμού “Χοροζήν” Χ (40)

4 Λουλουδένιες Λ (8)

Α/Α ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ (ΚΑΛΑΘΙ & ΤΡΑΓΟΥΔΙ) ΤΑΞΕΙΣ / ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ

1 17ο Νηπιαγωγείο Τρικάλων Ν (10)

2 3ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων Β (17 + 6)

3 17ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ (30)

4 27ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων ΣΤ (11)

5 Δημοτικό Σχολείο Μεγαλοχωρίου Δ, Ε (12)

6 Επιμορφωτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Κρηνίτσας Ε (5)

7 Μορφωτικός και Εκπολιτιστικός Σύλλογος Δενδροχωρίου “ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟ” Μ (10)

Α/Α 2ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΑΞΕΙΣ / ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

1 Νηπιαγωγείο Πυργετού Ν (6)

2 18ο Νηπιαγωγείο Τρικάλων Ν (10)

3 11ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων Α, Β, Γ (25)

Α/Α 3ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΑΞΕΙΣ / ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

1 31ο Νηπιαγωγείο Τρικάλων Ν (8)

2 31ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων ΣΤ (8)

Α/Α ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ

1 7ος Παιδικός Σταθμός Δήμου Τρικκαίων Π (14)

2 Παιδικός Σταθμός “Villa Baby” Π (8)

Από το γραφείο Τύπου