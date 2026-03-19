“Χάλκινη” η Τρικαλινή μαθήτρια Μαρία Γκούτρα στην 43η Εθνική Μαθηματική Ολυμπιάδα “Ο Αρχιμήδης”

Σημαντική επιτυχία σημείωσε η μαθήτρια Mαρία Γκούτρα, της Β΄ Γυμνασίου των Εκπαιδευτηρίων «ΑΘΗΝΑ», η οποία κατέκτησε το Χάλκινο Μετάλλιο στην 43η Εθνική Μαθηματική Ολυμπιάδα «Ο Αρχιμήδης».

Η διάκριση αυτή αποτελεί αποτέλεσμα της συστηματικής μελέτης, της επιμονής και της αγάπης της για τα Μαθηματικά, σε έναν ιδιαίτερα απαιτητικό διαγωνισμό πανελλήνιας εμβέλειας.

Παράλληλα, αναδεικνύει το υψηλό επίπεδο της μαθηματικής εκπαίδευσης και τη δυναμική παρουσία των μαθητών και μαθητριών της σχολικής κοινότητας.

Αξίζουν συγχαρητήρια στη μαθήτρια για την εξαιρετική της επίδοση, στους εκπαιδευτικούς που τη στήριξαν στην προετοιμασία της, καθώς και στην οικογένειά της για τη συνεχή υποστήριξη.

Η επιτυχία αυτή αποτελεί πηγή έμπνευσης για τη μαθητική κοινότητα και ενισχύει την αξία της προσπάθειας και της αριστείας.