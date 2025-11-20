Φύτεψαν 70 δέντρα στη Μεγάρχη

Μια ακόμη σημαντική δωρεά υποδέχθηκε ο Δήμος Τρικκαίων για το περιβάλλον. Η ΜΚΟ We4all με χορηγό τη Lidl Ελλάς προσέφερε 180 δέντρα, που προορίζονται για δενδροφύτευση στον Δήμο Τρικκαίων. Την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025 οι εκπρόσωποι της We4All και εθελοντές εργαζόμενοι της Lidl Ελλάς φύτευσαν στη Μεγάρχη τα πρώτα 70 εξ αυτών, με τη συνεργασία και τη στήριξη του Δήμου Τρικκαίων (Δ/νση Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης).

Η συνεργασία είχε ξεκινήσει ήδη από το 2022 με δενδροφύτευση και δράσεις σε σχολεία και συνεχίστηκε το 2024 με δενδροφύτευση στη ΔΚ Αγίων Αποστόλων του Δήμου Τρικκαίων. Πλέον, το 2025, επεκτείνεται σε ένα ακόμη χωριό του Δήμου, στη Μεγάρχη, όπου τα νέα δέντρα απέκτησαν ήδη τον χώρο τους, στον περιφερειακό του χωριού.

Ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης Παναγιώτης Ντιντής και η αντιδήμαρχος τομέα Β΄ Ελένη Πούλιου, μαζί με τον πρόεδρο της Δημοτική Κοινότητας κ. Καραλή και τον τ. αντιδήμαρχο Σάκη Σκρέκα, παρούσης της εκπροσώπου της ΜΚΟ κ. Ντιάνα Φαγούδη, με εθελοντές εργαζόμενους της Lidl Ελλάς και το προσωπικό του Δήμου Τρικκαίων ενίσχυσαν τη συνολική προσπάθεια που γίνεται για φύτευση περισσότερων δέντρων. Τα δέντρα που φυτεύτηκαν είναι κυπαρίσσια, πεύκα, σοφόρες, πικροδάφνες, φράξοι, μελίες.