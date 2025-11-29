Φωταγώγηση στην Καλαμπάκα με δέντρο Ελπίδας από τον πληγωμένο Ασπροπόταμο

Παρασκευή βράδυ η Καλαμπάκα έλαμψε κάτω από τους επιβλητικούς βράχους των Μετεώρων, όπου πραγματοποιήθηκε η επίσημη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου, σηματοδοτώντας την έναρξη της εορταστικής περιόδου.

Η πόλη φόρεσε τα γιορτινά της και είναι ήδη έτοιμη να υποδεχτεί χιλιάδες επισκέπτες, διεκδικώντας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τον τίτλο της καλύτερα στολισμένης πόλης της χώρας.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε το γεγονός ότι το φετινό χριστουγεννιάτικο δέντρο που κοσμεί την πλατεία Δημουλά της πόλης, προέρχεται από την πληγωμένη από τις πρόσφατες καταστροφές περιοχή του Ασπροποτάμου, στις ορεινές κορφές της Νοτίου Πίνδου. Ένα δέντρο, σύμβολο αντοχής, ελπίδας και αναγέννησης, που μεταφέρει το δικό του μήνυμα μέσα στο πνεύμα των γιορτών.

Στον σύντομο χαιρετισμό του, ο δήμαρχος Μετεώρων Λευτέρης Αβραμόπουλος εξέφρασε τη συγκίνησή του για την παρουσία του κόσμου, σημειώνοντας πως «η Καλαμπάκα φέτος λάμπει περισσότερο από ποτέ· κάθε δρόμος και κάθε γωνιά εκπέμπει το πνεύμα των γιορτών». Ευχαρίστησε τους δημότες που γέμισαν την πλατεία και στηρίζουν κάθε προσπάθεια, τονίζοντας πως «από σήμερα ξεκινά το πιο μαγικό ταξίδι του χρόνου».

Η γιορτή συνεχίστηκε με πολύ κέφι, γλέντι και χορό, με την τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Τούνη και τους μουσικούς της να παρασύρουν μικρούς και μεγάλους σε μια λαμπερή, γιορτινή βραδιά.

Ο Δήμος Μετεώρων, για ακόμη μία χρονιά, πρωταγωνιστεί στις εορταστικές εκδηλώσεις, χαρίζοντας σε όλη την πόλη μια ζεστή και χαρούμενη ατμόσφαιρα. Η Καλαμπάκα έχει πλέον βυθιστεί στο χριστουγεννιάτικο φως και υπόσχεται αξέχαστες στιγμές σε κατοίκους και επισκέπτες.

