Φωταγωγήθηκε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Μεγαλοχώρι 

Λάμψη Χριστουγέννων στο Μεγαλοχώρι του Δήμου Τρικκαίων με τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου.

Το απόγευμα της Κυριακής 7 Δεκεμβρίου 2025 ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς έδωσε το σύνθημα για ξεκινήσει και επίσημα η μεγάλη γιορτή στο χωριό του Δήμου Τρικκαίων.

Ευχήθηκε σε όλες και σε όλους «Καλές γιορτές» μεταφέροντας το μήνυμα της χαράς σε κάθε κάτοικο του χωριού. Χαιρετισμός απηύθυνε επίσης ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Βαγγέλης Τζέλης.

Η μικρή γιορτή ενθουσίασε κυρίως τα μικρά παιδιά, που φωτογραφήθηκαν με τον Αη Βασίλη, γεύτηκαν εδέσματα και είδαν τα πυροτεχνήματα να φωτίζουν τον ουρανό.

Από τον Δήμο Τρικκαίων παρέστησαν ακόμη, η αντιδήμαρχος Σοφία Αλεστά και Ζωή Παπαναστασίου, η πρόεδρος της e-trikala Εφη Λεβέντη, οι δημοτικοί σύμβουλοι Βίβιαν Τέγου και Χρήστος Ζαραμπούκας, και από την Κοινότητα επίσης, οι σύμβουλοι κ. Οδυσσέας Πλεξίδας, Χρήστος Γιουβρής, Αποστόλης Ανδρέου, καθώς και πάρα πολλοί κάτοικοι του χωριού.

