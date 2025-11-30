Φωταγωγήθηκε η εντυπωσιακή φάτνη στη σπηλιά των Μετεώρων

Φωταγωγήθηκε σήμερα η εντυπωσιακή χριστουγεννιάτικη φάτνη που βρίσκεται μέσα σε σπηλιά στα Μετέωρα, και θα προσελκύσει και φέτος το ενδιαφέρον επισκεπτών και κατοίκων της περιοχής.

Η φάτνη, η οποία θεωρείται μία από τις πιο εντυπωσιακές στο είδος της παγκοσμίως, συνδυάζει το φυσικό τοπίο των βράχων με προσεγμένο φωτισμό και καλλιτεχνική επιμέλεια.

Η συγκεκριμένη κατασκευή έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια ως ένα από τα δημοφιλέστερα χριστουγεννιάτικα αξιοθέατα της περιοχής, προσφέροντας ένα ξεχωριστό θέαμα που ενισχύει την εορταστική ατμόσφαιρα και αναδεικνύει τη μοναδικότητα των Μετεώρων.

Οι επισκέπτες μπορούν να την δουν καθημερινά κατά τις βραδινές ώρες, που κερδίζει τις εντυπώσεις και τα βλέμματα όλων.

