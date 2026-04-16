“Φως Καππαδοκίας: Άγιοι Αρσένιος και Παΐσιος”- Ένα συγκινητικό οδοιπορικό πίστης και ιστορίας

Η Τοπική Διοίκηση Τρικάλων της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών, διοργάνωσε με επιτυχία την Τετάρτη 15 Απριλίου 2026 και ώρα 19:00, στην αίθουσα Παπαστεριάδη, την προβολή του ντοκιμαντέρ «Φως Καππαδοκίας: Άγιοι Αρσένιος και Παΐσιος».

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, χαιρετισμούς και ομιλίες απηύθυναν η κα. Ειρήνη Σαρίογλου, σκηνοθέτιδα της ταινίας και Πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Ιστορικών Μελετών (ΙΔ.ΙΣ.ΜΕ.), καθώς και ο Αρχιμανδρίτης Συνέσιος, Ηγούμενος του Ιερού Ησυχαστηρίου Αγίου Αρσενίου του Καππαδόκου Χαλκιδικής.

Το ντοκιμαντέρ αποτελεί ένα συγκινητικό οδοιπορικό πίστης και ιστορίας, ακολουθώντας τη ζωή και τη δράση του Αγίου Αρσενίου του Καππαδόκου και του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτη. Η αφήγηση ξεκινά από τα Φάρασα Καππαδοκίας και καταλήγει στο Άγιο Όρος, αναδεικνύοντας την καθημερινότητα των Ελλήνων της Καππαδοκίας πριν τον ξεριζωμό, τη δύναμη της πίστης μέσα από τις δοκιμασίες των διωγμών και της προσφυγιάς, καθώς και τη διαχρονική σύνδεση της Καππαδοκίας με το σύγχρονο Άγιο Όρος.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, ο Εκπρόσωπος της Ιεράς Μητρόπολης Τρίκκης, Γαρδικίου και Πύλης, πατέρας Ευάγγελος Καραμιτζιός, το επίτιμο μέλος του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος και Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Παναγίας Σπηλιάς, Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος Μητρόπουλος, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων κ. Αθανάσιος Καππάς, ο πρώην Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Θεσσαλίας, Υποστράτηγος ε.α. κ. Στυλιανός Μπιλιάλης, οι εκπρόσωποι του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος κ. Αχιλλέας Μπέγας και κ. Γεώργιος Ζαρχανής, ο Αντιδήμαρχος Συντονισμού Έργων Αυτεπιστασίας, Ηλεκτροφωτισμού και Παιδικών Χαρών του Δήμου Πύλης κ. Παναγιώτης Τσόλας, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Αποστράτων Τρικάλων κ. Ιωάννης Διαμαντής, ο εκπρόσωπος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων κ. Αριστοτέλης Σιακαβάρας, ο Γ. Γραμματέας της Τοπικής Διοίκησης Καρδίτσας κ. Σπύρος Αναστασίου, καθώς και Πρόεδροι συλλόγων και φορέων της περιοχής, συνάδελφοι και πλήθος πολιτών.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, επιστολή απέστειλαν ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Δημήτριος Παπαστεργίου και οι Βουλευτές Τρικάλων κ. Κωνσταντίνος Σκρέκας, κ. Αθανάσιος Λιούτας και κα Μαρίνα Κοντοτόλη.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της e-Trikala Α.Ε..

Η Τοπική Διοίκηση Τρικάλων της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών, ευχαριστεί θερμά όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχή διοργάνωση και τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση.