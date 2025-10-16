Φροντίδα μέσω τεχνολογίας για το “Βοήθεια στο Σπίτι” του Δήμου Τρικκαίων

Η τεχνολογία στην υπηρεσία της φροντίδας ηλικιωμένων στην πόλη και τα χωριά του Δήμου Τρικκαίων. Το «Κλικ Ζωής» είναι η δεύτερη υπηρεσία που προσφέρεται στους τρικαλινούς πολίτες μέσω του προγράμματος restart mAI city, του Στρατηγικού Πλάνου Εξυπνης Πόλης. Η πρώτη ήταν πάλι για το «Βοήθεια στο Σπίτι», με την παροχή 7 ηλεκτρικών οχημάτων. Το έργο είχε προϋπολογισμό 6.900.000 €, προερχόμενα από τη δράση «Έξυπνες Πόλεις» του Εθνικού Σχεδίου Ανθεκτικότητας και Ανάπτυξης Ελλάδα 2.0.

Το έργο εντάσσεται στην ενότητα «ΕΔ03: Δράσεις Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας: e-Γειά! / Δ03.01: Δημιουργία υποδομής υποστήριξης παροχής φροντίδας, τηλεφροντίδας, τηλεϊατρικής και ενίσχυσης ανεξαρτησίας δικαιούχων προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” / Σ18: Σύστημα εξοπλισμού 24ωρης παρακολούθησης και ειδοποίησης ωφελούμενων προγράμματος “ΒσΣ”».

Αυτή η προσπάθεια όμως είχε ξεκινήσει πιλοτικά για τον Δήμο Τρικκαίων ήδη από την περίοδο της πανδημίας. Τότε, τον Νοέμβριο του 2020, ο Δήμος Τρικκαίων και η e-trikala ΑΕ ξεκίνησαν να υλοποιούν πιλοτικό πρόγραμμα με παρεμφερή τίτλο («Βοήθεια στο Σπίτι με ένα κλικ») και παρόμοια λειτουργία.

Ετσι μέσω του restart mAI city ουσιαστικά υλοποιείται πλέον ένα πρόγραμμα που, μετά από δοκιμή, όντως αποδείχτηκε ότι μπορεί να προσφέρει στον τρικαλινό πολίτη.

Τι είναι

Το «Κλικ ζωής» αφορά σε 24ωρη παρακολούθηση και ειδοποίηση ωφελούμενων από το «Βοήθεια στο Σπίτι», με τη χρήση ψηφιακού εξοπλισμού. Είναι μια υπηρεσία «τηλεϋποστήριξης της αυτόνομης διαβίωσης και ασφαλούς γήρανσης ηλικιωμένων ατόμων, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, την υποβοήθηση της μοναχικής διαβίωσής τους και την ασφαλή τους γήρανση».

Πώς δουλεύει

Πρόκειται ουσιαστικά για μία συσκευή σαν «έξυπνο» ρολόι που φορούν οι ωφελούμενοι/ες στο χέρι και μία σταθερή συσκευή που τοποθετείται στην πρίζα. Κάθε μία από αυτές, διαθέτει ένα «κουμπί πανικού» που, μόλις πατηθεί, ενεργοποιείται ένα τηλεφωνικό κέντρο. Μέσω αυτού, πιστοποιημένοι κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι ξεκινούν τη διαδικασία για παροχή φροντίδας.

Χαιρετισμοί

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα παρουσιάστηκε το απόγευμα της Τετάρτης 15 Οκτωβρίου 2025 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων από τον Δήμο Τρικκαίων και τον ανάδοχο του υποέργου, την εταιρεία Gnomon Informatics S.A..

Η αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών Σοφία, καλωσορίζοντας τα στελέχη της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας και ωφελούμενους/ες, μετέφερε τον χαιρετισμό του Δημάρχου Τρικκαίων Νίκου Σακκά και σημείωσε τη σύνδεση της τεχνολογίας με τον κοινωνικό τομέα στα Τρίκαλα και στα χωριά, προσφέροντας υποστήριξη σε ωφελούμενους και ωφωλούμενες. Η αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας Δήμητρα Νάτσινα με βιντεοσκοπημένο μήνυμά της εστίασε στη φράση «Κανείς Μόνος», δίνοντας τον τόνο, για το πώς προσφέρονται οι υπηρεσίες από τον Δήμο Τρικκαίων στους πολίτες των Τρικάλων «που χρειάζονται άμεση βοήθεια».

Αμφότερες ευχαρίστησαν τα στελέχη της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας με επικεφαλής την προϊσταμένη κ. Στ. Πελίγκου, και τρικαλινούς/ες που παρέστησαν στην εκδήλωση, καθώς και τα στελέχη της αναδόχου εταιρείας που παρουσίασαν τη λειτουργία του έργου.

Την εκδήλωση συντόνισε ο ηλεκτρολόγος μηχανικός κ. Κ. Αβδελίδης.

24 βασικά στοιχεία

Ο κ. Π. Πόγκας και η κ. Μαριτίνα Γιαννακοπούλου παρουσίασαν στους/στις παριστάμενους/ες το πρόγραμμα, απάντησαν σε ερωτήσεις και προχώρησαν σε επίδειξη των συσκευών και της λειτουργίας του. Ορισμένα βασικά στοιχεία του «Κλικ Ζωής» είναι:

Η υπηρεσία προσφέρεται δωρεάν για τα επόμενα 2 χρόνια Μετά από 2 χρόνια θα αξιολογηθεί η πορεία της Αρχικώς ξεκινά από ωφελούμενους/ες του «Βοήθεια στο Σπίτι» του Δήμου Τρικκαίων Αφορά είτε μοναχική διαβίωση είτε άτομα που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν αλλά διαμένει μαζί τους κι άλλο άτομο Το «ρολόι» λειτουργεί με μπαταρία και η επιτραπέζια συσκευή συνδέεται στο ρεύμα. Η εταιρεία γνωρίζει πότε τελειώνει η μπαταρία και την αντικαθιστά έγκαιρα, δωρεάν. Πατώντας το «κουμπί πανικού»,. Είτε από το «ρολόι» είτε από την επιτραπέζια συσκευή, σε ελάχιστα δευτερόλεπτα απαντά πιστοποιημένο άτομο (κοινωνικ΄ςο λειτουργός ή ψυχολόγος) στο τηλεφωνικό κέντρο. Τα άτομα αυτά είναι εκπαιδευμένα να αναγνωρίζουν το πιθανό περιστατικό (εγκεφαλικό, αδυναμία, πτώση, ακόμη και ανάγκη για απλή συνομιλία). Σε περίπτωση ανάγκης, ειδοποιούν άμεσα την αρμόδια υπηρεσία (ΕΚΑΒ, Αστυνομία, Πυροσβεστική ή όποια χρειαστεί). Ενεργοποιούν, δηλαδή, τα σχετικά πρωτόκολλα Το «ρολόι» δεν είναι κινητό τηλέφωνο, αλλά λειτουργεί με αυτήν την τεχνολογία (χρησιμοποιεί, δηλαδή, τις ίδιες κεραίες) Το «ρολόι» και η επιτραπέζια συσκευή «επικοινωνούν» μεταξύ τους Το «ρολόι» λειτουργεί εντός μιας συγκεκριμένης εμβέλειας. Όσο περίπου και τα ασύρματα τηλέφωνα Μέσω του «ρολογιού» μπορεί κάποιος/α να μιλήσει. Το ίδιο ισχύει και με την επιτραπέζια συσκευή Το «ρολόι» είναι αδιάβροχο Η εταιρεία γνωρίζει πού βρίσκεται κάθε «ρολόι» Η εγκατάσταση του εξοπλισμού στο σπίτι διαρκεί περίπου 5 λεπτά και η εκπαίδευση των ατόμων περίπου 20 λεπτά Αν δεν υπάρχει ρεύμα για την επιτραπέζια συσκευή λόγω π.χ. βλάβης ή έργων, αυτή έχει μπαταρία διάρκειας 24 ωρών Παραδίδονται 100 συσκευές για επικοινωνία («ρολόι» και επιτραπέζια συσκευή μαζί), και 20 που ανιχνεύουν πτώση Μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις συσκευές, άτομα με άνοια, αλλά μόνο σε πρώιμο Στάδιο Το τηλεφωνικό κέντρο καλεί μόνο στα «βραχιολάκια πτώσης» Ολες οι συσκευές λειτουργούν μόνο εντός των ορίων του Δήμου Τρικκαίων Οι συσκευές δεν επηρεάζουν λειτουργία βηματοδότη ή ακουστικό βαρηκοΐας Οι συσκευές λειτουργούν και στο νοσοκομείο Το «ρολόι» δεν είναι κινητό για επικοινωνία με συγγενείς και φίλους, αλλά ενεργοποιεί βοήθεια σε περίπτωση ανάγκης Υπάρχουν 2 τηλεφωνικά κέντρα που λειτουργούν χωρίς καμία διακοπή, 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα

Σημειώνεται, τέλος, ότι τα ειδικά θέματα για τους/τις ωφελούμενους/ες (π.χ. αιτήσεις, λειτουργία) διευθετούνται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Τρικκαίων.

Από το γραφείο Τύπου