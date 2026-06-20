Φορείς των Τρικάλων ζητούν την ουσιαστική προστασία της Νότιας Πίνδου στο νέο Χωροταξικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ

Φορείς, σύλλογοι, επαγγελματικές οργανώσεις, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και πολίτες του Νομού Τρικάλων καταθέτουν κοινό Υπόμνημα προς τον Πρωθυπουργό, τα αρμόδια Υπουργεία, τα πολιτικά κόμματα, τους βουλευτές και όλους τους συναρμόδιους φορείς, στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για την αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η οποία ολοκληρώνεται στις 24 Ιουνίου 2026.

Το υπόμνημα εκφράζει την έντονη ανησυχία της τοπικής κοινωνίας για το γεγονός ότι, ενώ το νέο σχέδιο χωροταξικού περιλαμβάνει σημαντικές θετικές προβλέψεις για την προστασία ορεινών οικοσυστημάτων, περιοχών Natura, Ζωνών Ειδικής Προστασίας, Περιοχών Άνευ Δρόμων και περιοχών υψηλής περιβαλλοντικής αξίας, εξαιρεί από τις νέες απαγορεύσεις έργα ΑΠΕ που βρίσκονται ήδη σε προχωρημένο στάδιο αδειοδότησης.

Η εξαίρεση αυτή αφορά άμεσα τον ορεινό όγκο της Νότιας Πίνδου, όπου εκκρεμούν δεκάδες αιτήσεις εγκατάστασης αιολικών σταθμών σε κορυφές μεγάλου υψομέτρου, με εκατοντάδες ανεμογεννήτριες και συνολική ισχύ που υπερβαίνει τα 500 MW.

Οι υπογράφοντες τονίζουν ότι το πνεύμα του νέου χωροταξικού πλαισίου δικαιώνει ουσιαστικά τις θέσεις που η τοπική κοινωνία υποστηρίζει εδώ και χρόνια. Ωστόσο, εάν δεν συμπεριληφθούν στις νέες ρυθμίσεις και οι εκκρεμείς αιτήσεις αδειοδότησης, η προστασία της Νότιας Πίνδου κινδυνεύει να παραμείνει μόνο θεωρητική.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάγκη διαφύλαξης του φυσικού περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας, της κτηνοτροφίας, της μελισσοκομίας, του ορεινού τουρισμού και της αναπτυξιακής προοπτικής που δημιουργεί η διεθνής αναγνώριση του Γεωπάρκου Μετεώρων – Πύλης ως Παγκόσμιου Γεωπάρκου UNESCO.

Με το υπόμνημα ζητείται η άμεση τροποποίηση του σχεδίου αναθεώρησης ώστε οι προβλεπόμενες απαγορεύσεις και περιορισμοί να ισχύσουν και για τα έργα που βρίσκονται σε εκκρεμή διαδικασία αδειοδότησης, καθώς και η θέσπιση σαφούς πλαισίου προστασίας για τα μικρά υδροηλεκτρικά έργα στα ορεινά ποτάμια της περιοχής.

Οι φορείς καλούν την Πολιτεία να ακούσει τη φωνή των τοπικών κοινωνιών και να διασφαλίσει ότι η ενεργειακή μετάβαση θα πραγματοποιηθεί με σεβασμό στο περιβάλλον, στην τοπική ανάπτυξη και στις επόμενες γενιές.

Aναλυτικά το υπόμνημα:

Από φορείς και συλλόγους του Ν. Τρικάλων που εκπροσωπούν όλη την τοπική κοινωνία κι όχι μόνο.

Αφορά τη ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ (μέχρι 24/6/26) στο ΥΠΕΝ, για την ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ του ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ για τις ΑΠΕ.

Προς: Γραφείο Πρωθυπουργού – Υπουργό Ενέργειας – Πρόεδρο Βουλής – Γραφεία Κομμάτωντου Κοινοβουλίου – Υπουργό Πολιτισμού – Γ.Γ. Βιοποικιλότητας – Γ.Γ. Ενέργειας – ΡΑΑΕΥ – Αρμόδια Υπηρεσία Δημόσιας Διαβούλευσης – Περιφερειάρχη Θεσσαλίας – Βουλευτές Τρικάλων – ΟΦΥΠΕΚΑ – Μέσα ενημέρωσης και κάθε άλλο αποδέκτη.

κ.κ. Αποδέκτες

Σας ενημερώνουμε σύντομα και ουσιαστικά για ένα τεράστιο θέμα που αντιμετωπίζει η περιοχή μας (προφανώς και άλλες στην Ελλάδα) εδώ και μία δεκαετία. Ακριβώς όσα και τα χρόνια που έχει να αναθεωρηθεί το Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Και αυτό είναι η ΑΝΑΡΧΗ (έως ΒΑΡΒΑΡΗ) επέλαση επενδυτικών σχεδίων για εγκατάσταση ΑΙΟΛΙΚΩΝ, Φωτοβολταϊκών και Μικρών Υδροηλεκτρικών σταθμών σε περιοχές – κατά προτίμηση στον ορεινό όγκο του νομού, δηλαδή της Νότιας Πίνδου – με σωρεία αιτήσεων, ειδικά την τελευταία πενταετία.

Από την πρώτη στιγμή αντιδράσαμε ΟΜΟΦΩΝΑ: Πρόεδροι Κοινοτήτων – ΔΗΜΟΙ (Πύλης – Μετεώρων – Αργιθέας) – Περιφερειακό Συμβούλιο – Φορείς – Σύλλογοι (Ορειβατικοί, Ξενοδόχων, Κυνηγετικοί, Πολιτιστικοί) – Διαπαραταξιακές Επιτροπές Δ. Πύλης και Δ. Μετεώρων κατά των αιολικών σε ψηλά βουνά.

Αντιδρούσαμε για τις εγκαταστάσεις ΑΠΕ σε περιοχές NATURA, σε εθνικά πάρκα, σε Δασικές εκτάσεις, σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους (βλέπε ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΣ) σε ΠΑΔ (Περιοχές Άνευ Δρόμων), σε ΖΕΠ (Ζώνες Ειδικής Προστασίας) και φυσικά σε υψόμετρα άνω των 800 – 1000 μέτρων – που αφορούν τα πανέμορφα Αλπικά μας.

Στην συνέχεια ήρθε και η αναγνώριση του ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΥΛΗΣ ως ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΓΕΩΠΑΡΚΟ UNESCO (ένα από τα 10 συνολικά της Ελλάδας μας).

Δηλαδή ένας λόγος παραπάνω να αποθαρρύνουμε τους επίδοξους επενδυτές, και να δώσουμε σίγουρη ελπίδα επισκεψιμότητας και Ανάπτυξης στον τόπο μας.

Περιμέναμε και σε κάθε ευκαιρία ζητούσαμε την αναθεώρηση του χωροταξικού – επιτέλους.

Απ’ ότι γνωρίζουμε όλοι, το Πολυπόθητο νέο Χωροταξικό Πλαίσιο, εκδόθηκε ακριβώς πριν από 25 ημέρες.

Με ομολογουμένως πολλά θετικά στοιχεία. Όπως οριζόντιες απαγορεύσεις για ΑΠΕ, σε υψόμετρα πάνω από 1200 μ., εξαίρεση περιοχών NATURA, περιοχών ΖΕΠ, ΠΑΔ, Υγροβιότοπους. Επίσης, για Φωτοβολταϊκά, εξαίρεση σε Δασικά οικοσυστήματα και μνημεία UNESCO και άλλες περιπτώσεις.

Δηλαδή η φιλοσοφία, σε γενικές γραμμές, του Νέου Χωροταξικού Πλαισίου ταυτίζεται σχεδόν με όλα όσα επιχειρηματολογώντας αυτά τα χρόνια ζητούσαμε και εμείς.

Κανονικά επομένως θα έπρεπε να είμαστε ικανοποιημένοι σε μεγάλο βαθμό από τη φιλοσοφία του νέου Χωροταξικού.

ΟΜΩΣ: από το Νέο Χωροταξικό εξαιρούνται:

Έργα που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο αδειοδότησης.

Δηλαδή έργα που είτε έχουν λάβει ήδη Άδεια (ΑΕΠΟ) είτε έχουν λάβει Έγκριση Τυπικής Πληρότητας του Φακέλου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης.

Επίσης καμία αναφορά για την ΑΝΑΡΧΙΑ σε αιτήσεις για Μικρά Υδροηλεκτρικά στα ποτάμια μας.

Δηλαδή για την περιοχή μας, το νέο Χωροταξικό Πλαίσιο είναι «ΑΝΘΡΑΚΕΣ».

Αφού για όλες τις βουνοκορφές του ορεινού όγκου της Νότιας Πίνδου, υπάρχουν ήδη ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ που βρίσκονται σε διάφορα στάδια, διαβούλευσης και ελέγχου πληρότητας φακέλων, στην ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ή στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και φυσικά εκκρεμούν, χωρίς να εντάσσονται στις απαγορεύσεις του Νέου Νομοσχεδίου.

Ενδεικτικά σας αναφέρουμε ότι οι αιτήσεις για ΑΙΟΛΙΚΑ που εκκρεμούν, αφορούν δεκάδες κορυφές (γύρω στις 35) με υψόμετρα 1.800 – 2.200 μέτρων, και τουλάχιστον 300 Ανεμογεννήτριες και ισχύ πάνω από 500MW.

Άρα Αδικία – Απογοήτευση – Εμπαιγμός χείριστου είδους – Προσβολή των Αγώνων μας (με τους οποίους συμφωνεί το Νέο Χωροταξικό Πλαίσιο) όπως επίσης και της Νοημοσύνης μας, και ξεπούλημα όλου του ορεινού όγκου προς όφελος των επενδυτών.

Θα ‘ναι τόσο «ΚΡΙΜΑ» για την περιοχή μας αν το Νέο Χωροταξικό δεν συμπεριλάβει και τις αιτήσεις που εκκρεμούν. Δηλαδή να παγώσει και να απορριφθεί κάθε αδειοδότηση ΑΠΕ, σύμφωνα με το πνεύμα του Νέου πλαισίου χωροταξίας.

Θα ‘ναι Χαριστική Βολή για την όποια ελπίδα ανάσχεσης της Ερημοποίησης του όμορφου Τόπου μας.

Χαριστική Βολή για Κτηνοτροφία – Μελισσοκομία – Ξενοδόχους – Τουρισμό Βουνού – Πανίδα και Βιοποικιλότητα.

Υποβάθμιση Πλήρης και αλλοίωση του Χαρακτήρα του ορεινού όγκου και του περιβάλλοντος.

Δεν μπορεί από τη μια να χρηματοδοτούνται δράσεις εναλλακτικών μορφών τουρισμού, ανάδειξη δικτύων μονοπατιών, προβολή και αξιοποίηση του Γεωπάρκου Μετεώρων – Πύλης και από την άλλη να δίνεται ευκαιρία στους επενδυτές να στήνουν βιομηχανίες με Αιολικά σ’ όλο τον ορεινό όγκο.

Επιχειρήματα Χιλιοειπωμένα δηλαδή και τόσο χαρακτηριστικά που το ίδιο το Νέο Χωροταξικό τα σέβεται και τα παραδέχεται ΑΜΕΣΑ.

κ.κ. Πρωθυπουργέ, Υπουργοί, Περιφερειάρχη, και κυρίως Βουλευτές μας

Στο χέρι σας είναι να παρέμβετε και να λυτρώσετε την περιοχή, τους κατοίκους της και τους απανταχού λάτρεις της ομορφιάς του ορεινού όγκου. Ζητάμε ΑΜΕΣΑ την παρέμβασή σας ώστε να μην εξαιρεθεί η περιοχή μας τόσο άδικα.

Να μην πάει χαμένη η ευκαιρία ανάπτυξης με το ΓΕΩΠΑΡΚΟ της UNESCO.

Οι άνθρωποι που συνέταξαν το νέο Χωροταξικό μπορούν να διορθώσουν αυτή τη Βασική λεπτομέρεια της εξαίρεσης.

Η ευθύνη είναι πλέον δική σας κι εσείς θα την αναλάβετε.

ΑΦΗΣΤΕ – όπως είναι μέχρι τώρα – την περιοχή ΑΝΕΓΓΙΧΤΗ, γιατί το αξίζει.

ΚΑΝΕΝΑ Αιολικό μέσα στο ΓΕΩΠΑΡΚΟ ΜΕΤΕΩΡΩΝ – ΠΥΛΗΣ.

Είναι τόσο ΑΠΛΟ να το Νομοθετήσετε. Διαφορετικά, δεν θα μπορέσουμε να το διαχειριστούμε.Και θα αποτελεί ΤΡΑΓΙΚΗ ΕΙΡΩΝΙΑ η ερήμωση όλου του ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ μόνο και μόνο επειδή το ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ «Άργησε» μια μέρα.

Περιμένουμε τις ενέργειές σας.

Το ΥΠΟΜΝΗΜΑ Προσυπογράφουν: