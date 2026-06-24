Φαρμακευτικός Σύλλογος Τρικάλων: Η ασφαλής χρήση των ΜΗΣΥΦΑ προϋποθέτει επιστημονική ευθύνη

Με αφορμή την πρόσφατη κοινοβουλευτική ερώτηση σχετικά με τα Μη Συνταγογραφούμενα Φάρμακα (ΜΗΣΥΦΑ) και τη δημόσια συζήτηση που ακολούθησε, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Τρικάλων θεωρεί υποχρέωσή του να τοποθετηθεί υπεύθυνα και ξεκάθαρα απέναντι σε ένα ζήτημα που αφορά άμεσα τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια των πολιτών.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

Αναγνωρίζουμε πλήρως την ανησυχία των πολιτών για τις αυξήσεις στις τιμές προϊόντων υγείας και υποστηρίζουμε κάθε πρωτοβουλία που ενισχύει τη διαφάνεια στη διαμόρφωση των τιμών και τον ουσιαστικό έλεγχο της αγοράς.

Ωστόσο, η συζήτηση για τα ΜΗΣΥΦΑ δεν μπορεί να εξαντλείται αποκλειστικά στην τιμή τους ούτε να μετατρέπεται σε συζήτηση για τη μεταφορά τους σε εναλλακτικά κανάλια διανομής.

Τα ΜΗΣΥΦΑ είναι φάρμακα.

Τα ΜΗΣΥΦΑ χορηγούνται από τον φαρμακοποιό, ως επιστήμονα υγείας, με βάση τη φαρμακολογική τους δράση, τις ενδείξεις και αντενδείξεις τους, τις πιθανές αλληλεπιδράσεις με άλλες θεραπείες και την ανάγκη ορθής και ασφαλούς χρήσης τους.

Η ασφαλής διαχείρισή τους αποτελεί επιστημονική διαδικασία και όχι απλή εμπορική συναλλαγή.

Ο φαρμακοποιός αξιολογεί καθημερινά τα συμπτώματα, λαμβάνει υπόψη το ιστορικό του ασθενή, τις συνυπάρχουσες παθήσεις, τις συγχορηγούμενες θεραπείες και κρίνει εάν απαιτείται φαρμακευτική παρέμβαση ή παραπομπή στον θεράποντα ιατρό.

Η διεθνής επιστημονική βιβλιογραφία αναγνωρίζει τον καθοριστικό ρόλο του φαρμακοποιού στην ασφαλή χρήση των ΜΗΣΥΦΑ, στην πρόληψη ανεπιθύμητων ενεργειών, στην αποφυγή λανθασμένης αυτοθεραπείας και στην έγκαιρη αναγνώριση περιστατικών που απαιτούν ιατρική εκτίμηση.

Η αυτοφροντίδα δεν ταυτίζεται με την αυτοδιάγνωση ούτε με την ανεξέλεγκτη προμήθεια φαρμάκων. Αντιθέτως, προϋποθέτει επιστημονική καθοδήγηση, τεκμηριωμένη πληροφόρηση και υπεύθυνη χρήση.

Το ελληνικό φαρμακείο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και τον πιο άμεσα προσβάσιμο επαγγελματία υγείας για τον πολίτη. Η παρουσία χιλιάδων φαρμακείων σε ολόκληρη τη χώρα διασφαλίζει καθημερινά την ισότιμη και ασφαλή πρόσβαση των πολιτών στη φαρμακευτική φροντίδα, ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές.

Οφείλουμε επίσης να διευκρινίσουμε ότι τα φαρμακεία δεν καθορίζουν τις τιμές των ΜΗΣΥΦΑ. Οι τιμές διαμορφώνονται από τους κατόχους αδειών κυκλοφορίας και τους προμηθευτές της αγοράς, στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας. Ο φαρμακοποιός είναι ο τελευταίος κρίκος της αλυσίδας διάθεσης και συχνά ο πρώτος που καλείται να διαχειριστεί τη δικαιολογημένη δυσαρέσκεια των πολιτών για τις ανατιμήσεις.

Η πραγματική αξία του φαρμάκου δεν αποτυπώνεται μόνο στην τιμή του, αλλά και στην ασφάλεια, την αποτελεσματικότητα και την επιστημονική φροντίδα που το συνοδεύουν.

Για τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Τρικάλων, το ζήτημα των ΜΗΣΥΦΑ δεν είναι ζήτημα τιμών ή καναλιών διανομής.

Είναι ζήτημα δημόσιας υγείας.

Είναι ζήτημα ασφάλειας του πολίτη.

Καλούμε την Πολιτεία, τα πολιτικά κόμματα και όλους τους θεσμικούς φορείς να αντιμετωπίσουν το θέμα με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας και όχι με όρους εμπορικής διακίνησης.

Το φάρμακο δεν είναι εμπόρευμα.

Είναι επιστημονική ευθύνη.