Φαρκαδόνα: Kυνήγι αγριογούρουνων σήμερα, Κυριακή στους Ταξιάρχες

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι αρμόδιες αρχές και οι τοπικοί φορείς στη Φαρκαδόνα, καθώς σήμερα, Κυριακή 19 Ιουλίου 2026 έχει προγραμματιστεί επιχείρηση ελεγχόμενης θήρας αγριόχοιρων στην ευρύτερη περιοχή των Ταξιαρχών.

Η επιχείρηση πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του Κυνηγετικού Συλλόγου Φαρκαδόνας και θα εξελιχθεί υπό την επίβλεψη και τον συντονισμό του αρμόδιου Δασαρχείου, στο πλαίσιο των ενεργειών που εφαρμόζονται για τη διαχείριση και τον περιορισμό του πληθυσμού των αγριόχοιρων.

Βάσει της επίσημης ανακοίνωσης, η δράση θα ξεκινήσει με την ανατολή του ηλίου και θα ολοκληρωθεί περίπου στις 12:00 το μεσημέρι.

Εξαιτίας της χρήσης κυνηγετικών όπλων και της επικινδυνότητας της επιχείρησης, οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούν τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή. Ειδικότερα, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι που δραστηριοποιούνται στην περιοχή καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους προς τις καλλιέργειες και τις εγκαταστάσεις τους κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Εφόσον η παρουσία τους κρίνεται απαραίτητη, θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των υπευθύνων και να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας.