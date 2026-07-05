Φαρκαδόνα: Έφυγε από τη ζωή ο εκπαιδευτικός, συγγραφέας και άνθρωπος του πολιτισμού Νίκος Καρλιάμπας

Με βαθιά θλίψη η κοινωνία της Φαρκαδόνας αποχαιρετά τον Νίκο Καρλιάμπα, έναν άνθρωπο που αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ζωής του στην εκπαίδευση, τον πολιτισμό και την ανάδειξη της ιστορίας του τόπου μας.

Ο Νίκος Καρλιάμπας υπηρέτησε με συνέπεια την εκπαίδευση, ενώ για πολλά χρόνια διετέλεσε πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Φαρκαδόνας και υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Μουσικού Συλλόγου «Αμφίων», αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στα πολιτιστικά δρώμενα της περιοχής.

Ιδιαίτερη ήταν η αγάπη του για τη Φαρκαδόνα. Αυτή η αγάπη αποτυπώθηκε και μέσα από το βιβλίο που έγραψε για τον τόπο του, ένα πολύτιμο έργο που διασώζει μνήμες, πρόσωπα και στιγμές της τοπικής ιστορίας για τις επόμενες γενιές. Με τη συγγραφική του προσφορά απέδειξε πως η αγάπη για τον τόπο δεν εκφράζεται μόνο με λόγια, αλλά και με έργα που μένουν στον χρόνο.

Η Φαρκαδόνα σήμερα αποχαιρετά έναν δικό της άνθρωπο. Έναν εκπαιδευτικό που υπηρέτησε τη γνώση, έναν συγγραφέα που τίμησε την τοπική ιστορία και έναν ενεργό πολίτη που εργάστηκε ακούραστα για τον πολιτισμό και την πρόοδο της περιοχής.

Στους οικείους και στους ανθρώπους που τον αγάπησαν εκφράζουμε τα πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια.

Καλό ταξίδι, κ. Νίκο Καρλιάμπα. Η προσφορά σου στον τόπο και η αγάπη σου για τη Φαρκαδόνα θα παραμείνουν ζωντανές στη μνήμη όλων μας.

krinilive.gr