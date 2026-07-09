Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Στη Βουλή το σχέδιο νόμου για την τεχνητή νοημοσύνη – Ξεκίνησε η ακρόαση των αρμόδιων φορέων

Η διαβούλευση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI Act) ξεκίνησε σήμερα στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή , με τη συμμετοχή επιστημονικών, θεσμικών και παραγωγικών φορέων.

Ειδικότερα, το προκείμενο νομοσχέδιο θεσπίζει το εθνικό πλαίσιο εφαρμογής του AI Act, θέτοντας τις βάσεις για την ασφαλή, αξιόπιστη και ανθρωποκεντρική αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ελλάδα. Συνεπώς, η Ελλάδα αποτελεί ένα από τα πρώτα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προχωρούν στην έγκαιρη θέσπιση του αναγκαίου εθνικού εφαρμοστικού πλαισίου.

Συγκεκριμένα το σχέδιο νόμου προβλέπει:

– Τον ορισμό της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ως κεντρικής αρχής εποπτείας της αγοράς και εθνικού σημείου επαφής για την εφαρμογή του AI Act

– Τον ορισμό της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ως κοινοποιούσας αρχής

– Τη δημιουργία Κέντρου Συντονισμού και Τεχνογνωσίας Τεχνητής Νοημοσύνης για την υποστήριξη των αρμόδιων αρχών και την ανάπτυξη εξειδικευμένης τεχνογνωσίας

– Τη σύσταση Ρυθμιστικού Δοκιμαστηρίου Τεχνητής Νοημοσύνης (AI Regulatory Sandbox), ώστε κυρίως νεοφυείς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μπορούν να δοκιμάζουν καινοτόμες εφαρμογές σε πραγματικές συνθήκες, με την υποστήριξη της Πολιτείας

– Τη δημιουργία ενιαίου μηχανισμού υποβολής και διαχείρισης καταγγελιών

– Τη θέσπιση συστήματος αποτελεσματικών διοικητικών κυρώσεων για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης

– Τη δημιουργία Ενιαίου Μητρώου Συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης του Δημοσίου, ενισχύοντας τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την εμπιστοσύνη των πολιτών

– Την ενίσχυση του ρόλου του Παρατηρητηρίου Τεχνητής Νοημοσύνης στην παρακολούθηση της εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Tέλος, το προτεινόμενο σχέδιο νόμου αποσκοπεί στην εισαγωγή και μετέπειτα στην εφαρμογή μηχανισμών εποπτείας αντίστοιχους με τον βαθμό κινδύνου κάθε εφαρμογής Τεχνητής Νοημοσύνης, διασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας, της ασφάλειας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών, χωρίς να ανακόπτει την τεχνολογική πρόοδο και την καινοτομία.