Υπογραφή σύμβασης για τη συντήρηση σχολικών κτιρίων στην Πύλη

Ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κωνσταντίνος Μαράβας ανακοινώνει την υπογραφή σύμβασης για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων 2026», με ανάδοχο τον κ. Κωνσταντίνο Καρβούνη του Αποστόλου, η οποία θα χρηματοδοτηθεί εξ’ ολοκλήρου από ίδιους πόρους του Δήμου.

Το έργο εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής για τη συνεχή αναβάθμιση και συντήρηση των σχολικών υποδομών, με στόχο την δημιουργία ασφαλών, λειτουργικών και συγχρόνων χώρων εκπαίδευσης για τους μαθητές και εκπαιδευτικούς. Οι εργασίες που προβλέπονται περιλαμβάνουν παρεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης φθορών σε σχολικά κτίρια, βελτιώσεις σε οικοδομικά και ηλεκτρομηχανολογικά στοιχεία επισκευές και αναβαθμίσεις που θα συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων και στη βελτίωση των συνθηκών καθημερινής χρήσης τους.

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος ανέφερε:

«Η επένδυση στις σχολικές μας υποδομές αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής. Με την υπογραφή της σύμβασης για τη «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων 2026», προχωρούμε σε ουσιαστικές παρεμβάσεις που διασφαλίζουν την ασφάλεια, την λειτουργικότητα και την αισθητική αναβάθμιση των Σχολείων μας. Αξιοποιώντας ιδίους πόρους του Δήμου, αποδεικνύουμε έμπρακτα τη δέσμευσή μας για την στήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας και τη βελτίωση της καθημερινότητας των μαθητών και εκπαιδευτικών.»

Η Δημοτική Αρχή συνεχίζει με συνέπεια να υλοποιεί έργα που αναβαθμίζουν τις δημόσιες υποδομές και ενισχύουν την ποιότητα ζωής των πολιτών, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στους χώρους εκπαίδευσης που αποτελούν επένδυση για το μέλλον της τοπικής κοινωνίας.