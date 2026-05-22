Υπογράφηκε η σύμβαση για τοιχείο αντιστήριξης στον Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου Γριζάνου

Ένα έργο, το οποίο για δεκαετίες ήταν στα σχέδια του Δήμου αλλά δεν είχε πραγματοποιηθεί, υπογράφηκε την Τετάρτη 20-05-2026 στο Δημαρχείο Φαρκαδόνας, παρουσία του Δημάρχου κ. Σπύρου Αγναντή, του Αντιδημάρχου κ. Νικολάου Τσάτσου και του Νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας ΝΤΙΝΤΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., κ. Νικόλαου Ντίντα.

Η σύμβαση για το έργο “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΙΖΑΝΟΥ”, αφορά χρηματοδότηση 170.000,00€ από το Υπουργείο Εσωτερικών και ο τελικός συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 121.860,07 €.

Οι εργασίες θα ξεκινήσουν εντός του μηνός Ιουνίου 2026.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το «ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ Α) ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΤΑ 2021-2025» στον Άξονα Προτεραιότητας «Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων» (ΟΠΣ 5225398) ΑΔΑ: 6ΓΠΓ46ΜΤΛ6-ΞΔΧ.