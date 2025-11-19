ΥΠΕΣ: 420.000 ευρώ στους δήμους των Τρικάλων για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων

Με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών Θ. Λιβάνιου προχωρά η Δ΄ κατανομή του ποσού των 28.000.000 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2025, σε όλους τους δήμους της χώρας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους.

Για την κατανομή του χρηματικού ποσού ελήφθησαν υπόψη δεδομένα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το σχολικό έτος 2024- 2025 που αφορούν στον αριθμό των μαθητών ανά σχολική βαθμίδα, στον αριθμό των σχολείων και στον αριθμό των τμημάτων ανά κλιματική ζώνη, ενώ συνεκτιμήθηκε και η υλοποίηση του θεσμού του σχολικού τροχονόμου.

Τα ποσά καταβάλλονται στους δικαιούχους Δήμους με χρηματική εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Στους 4 δήμους του νομού Tρικάλων καταβάλλεται συνολικό ποσό 420.230 ευρώ.

Αναλυτικά:

Mετεώρων 62.080

Πύλης 37.280

Τρικκαίων 284.750

Φαρκαδόνας 36.230

T.Π. trikalaenimerosi.gr