ΥΠΕΣ: 346.000 ευρώ στους δήμους της Π.Ε. Τρικάλων για την επισκευή και συντήρηση σχολικών τους κτιρίων

Ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος με απόφασή του προχωρά στην κατανομή από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», ποσό 30 εκατ. ευρώ στους δήμους της χώρας.

Οι πόροι αυτοί θα αφορούν αποκλειστικά στην εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης σχολικών τους κτιρίων.

Οι 4 δήμοι της Π.Ε. Τρικάλων θα λάβουν συνολικά 346.400 ευρώ με τη μερίδα του λέοντος να αφορά το Δήμο Τρικκαίων.

Αναλυτικά η κατανομή:

Mετερώρων 43.000

Πύλης 22.900

Τρικκαίων 257.700

Φαρκαδόνας 22.800

Η κατανομή του ανωτέρω συνολικού ποσού ανά Δήμο γίνεται με κριτήρια τον αριθμό των τμημάτων των σχολείων με συντελεστή βαρύτητας 30%, τον αριθμό των μαθητών με συντελεστή βαρύτητας 70% και ελάχιστο ποσό κατανομής ύψους 3.000 €, λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την σχολική χρονιά 2025-2026.

Τ.Π. trikalaenimerosi.gr