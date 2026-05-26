ΥπΑΑΤ: Κανένας εφησυχασμός το καλοκαίρι για την ευλογιά των αιγοπροβάτων – Χωρίς κρούσματα η Θεσσαλία

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενημερώνει ότι, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα συγκεντρωτικά στοιχεία για την πορεία της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, για το διάστημα από τον Αύγουστο του 2024 έως και τις 24 Μαΐου 2026 έχουν καταγραφεί συνολικά:

172 επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων

σε 2.681 εκτροφές

με 488.754 θανατώσεις αιγοπροβάτων εξαιτίας της νόσου

Τα στοιχεία επικαιροποιούνται συνεχώς, μετά την αποστολή των τελικών δεδομένων από τις κτηνιατρικές αρχές των Περιφερειών, ώστε να υπάρχει πλήρης και αξιόπιστη εικόνα της επιδημιολογικής κατάστασης σε όλη τη χώρα.

Για το διάστημα 11-24 Μαΐου 2026 καταγράφηκαν 10 νέα κρούσματα, με γεωγραφική κατανομή:

Π.Ε. Ηλείας: 4 κρούσματα

Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας: 3 κρούσματα

Π.Ε. Πιερίας: 1 κρούσμα

Π.Ε. Ροδόπης: 1 κρούσμα

Π.Ε. Φωκίδας: 1 κρούσμα

Η εικόνα αυτή δείχνει ότι, παρά τη σημαντική προσπάθεια περιορισμού της νόσου, η ευλογιά εξακολουθεί να παραμένει ενεργή σε συγκεκριμένες περιοχές. Για τον λόγο αυτό, το ΥΠΑΑΤ υπογραμμίζει ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο χαλάρωσης στην εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας, επιτήρησης και ελέγχου των μετακινήσεων.

Ιδιαίτερα κρίσιμη παραμένει η αυστηρή τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών από όλους τους εμπλεκόμενους: κτηνοτρόφους, μεταφορείς, εμπόρους, σφαγεία και τοπικές κτηνιατρικές αρχές.

Κάθε παράνομη ή ανεξέλεγκτη μετακίνηση ζώων μπορεί να δημιουργήσει νέα εστία και να ακυρώσει την προσπάθεια που γίνεται στο πεδίο.

Στο πλαίσιο του συντονισμού με την Ελληνική Αστυνομία, από τις 14 Οκτωβρίου 2025 έως τις 24 Μαΐου 2026 έχουν πραγματοποιηθεί 81.998 έλεγχοι, έχουν βεβαιωθεί 124 παραβάσεις και έχουν γίνει 121 συλλήψεις. Μόνο κατά το διάστημα από 1 Φεβρουαρίου έως 24 Μαΐου 2026, οι έλεγχοι ανήλθαν σε 65.263, με 84 βεβαιωμένες παραβάσεις και 84 συλλήψεις.

Η συνεργασία του ΥΠΑΑΤ με ΕΛ.ΑΣ., Λιμενικό, ΓΕΕΘΑ, Περιφέρειες, Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες συνεχίζεται με εντατικούς και στοχευμένους ελέγχους, ιδίως σε περιοχές υψηλού κινδύνου και σε σημεία κρίσιμα για τη διακίνηση ζώντων ζώων.

Παράλληλα, συνεχίζεται η στήριξη των κτηνοτρόφων που έχουν πληγεί από τις επιζωοτίες. Ήδη, μέσα στο 2026, έχουν πληρωθεί αποζημιώσεις συνολικού ύψους 26,4 εκατ. ευρώ για θανατωθέντα ζώα λόγω επιζωοτιών, ενώ έχουν διατεθεί και 4,4 εκατ. ευρώ στις Περιφέρειες για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών που συνδέονται με την εφαρμογή των κτηνιατρικών μέτρων.