Τσιάρας για πρόσκληση Κουρέτα: “Ευχαριστώ, αλλά δεν θα πάρω”

“Ισχύει ότι έγιναν προσπάθειες να επιστρέψει στην ομάδα ο Θανάσης Τσιάρας, είχα και μαζί του συνομιλίες μέσα στις γιορτές, τον θεωρώ μέρος της πρωτοβουλίας και υπάρχουν πιθανότητες να γυρίσει. Έτσι πιστεύω, και είναι ευπρόσδεκτος”, ανέφερε ο περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας, μιλώντας στη Λέσχη 97,6.

“Ευχαριστώ αλλά δεν θα πάρω”, ήταν η απάντηση του ανεξάρτητου περιφερειακού συμβούλου στην πρόσκληση για επιστροφή στην παράταξη από τον Περιφερειάρχη, μιλώντας στον ίδιο ραδιοφωνικό σταθμό:

« Ευχαριστώ πολύ, δεν θα πάρω. Έκανα μια επιστολή ανεξαρτητοποίησης όπου έγραφα κάποια πράγματα. Αν αυτά ικανοποιηθούν, τότε μόνο το συζητάμε.

Ζήτησα να υπάρχει χώρος για τους συμβούλους, να υπάρχει οξυγόνο. Εδώ μας ζητούσαν πριν βγούμε στο ραδιόφωνο να μιλάμε με το γραφείο τύπου της Περιφέρειας και να πάρουμε κατεύθυνση. Αν αυτά δεν διορθωθούν δεν μπορώ να κάνω κάτι. Καλή σχέση έχουμε σε προσωπικό επίπεδο με τον κ. Κουρέτα, αλλά πολιτικά δεν με εκφράζει. Ναι βρεθήκαμε μέσα στις γιορτές αλλά δεν έχω λόγο να επανέλθω τώρα. Δεν θέλω να παίζω με τις λέξεις, ούτε να κάνω γαργάρα αυτά που είπα.

Όσο υπάρχει η δαμόκλειος σπάθη πάνω από τους περιφερειακούς συμβούλους και δεν μπορούν πολιτικά να αναπνεύσουν, δεν έχει νόημα να επιστρέψω. Ούτε μια πρωτοβουλία δεν μπορούσα να πάρω όσο ήμουν εντεταλμένος σύμβουλος έργων. Αυτό που κάνει ο Περιφερειάρχης είναι να μοιράζει τίτλους χωρίς αρμοδιότητες.

Ούτε οι δημοσκοπήσεις και οι δημοφιλίες έχουνε κανένα αληθινό νόημα. Κι εγώ αν φτιάξω μόνος μου μια δημοσκόπηση και βάλω μέσα τον εαυτό μου, 100% θα πάρω. Σκοπός είναι να φτιάξουμε και κάνα έργο και να ασχοληθούμε με την καθημερινότητα. Ο Αγοραστός και ο Μιχαλάκης κάθε τρεις και λίγο κόβανε κορδέλες σε έργα, και εμείς 2,5 χρόνια ούτε μια. Αυτό το φράγμα του Ληθαίου δέκα φορές είπε θα το εγκαινιάσει και ακόμα τίποτε.»