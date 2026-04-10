Τρόφιμα για το Κοινωνικό Εστιατόριο από τη Διεθνή Ενωση Αστυνομικών Τρικάλων

Τρόφιμα για το Κοινωνικό Εστιατόριο του Δήμου Τρικκαίων προσέφεραν τα μέλη της Τοπικής Διοίκησης Τρικάλων της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών.

Τη Μ. Πέμπτη 9 Απριλίου 2026 εκπρόσωποι της διοίκησης επισκέφθηκαν τον χώρο της δομής του Δήμου Τρικκαίων, προσφέροντας τα τρόφιμα (κρέας) για τις ανάγκες του Εστιατορίου την περίοδο του Πάσχα.

Η αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας Δήμητρα Νάτσινα ευχαρίστησε τα μέλη της Ενωσης για την προσφορά και υποστήριξη τους στις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες του Δήμου Τρικκαίων.