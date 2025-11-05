Τροχαίο με νταλίκα στον δρόμο Τρικάλων Καρδίτσας

ΑΡΓΟΣ - Τροχαίο ατύχημα στο οποίο συγκρούστηκαν τρία επιβατικά αυτοκίνητα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 20 Αυγούστου 2022 στην παλιά εθνική Άργους - Κορίνθου λίγο πριν τα Δερβενάκια. Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν ο τραυματισμός δυο ατόμων που επέβαιναν στα Ι.Χ. και υλικές ζημιές. Στο σημείο μετέβησαν ένα πυροσβεστικό όχημα , περιπολικά της Τροχαίας Άργους και το ΕΚΑΒ. Προανάκριση για τους λόγους του ατυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας 'Αργους. (Βασίλης Παπαδόπουλος/Eurokinissi)
Τροχαίο με Τουρκική νταλίκα το μεσημέρι της Τετάρτης στο δρόμο Τρικάλων – Καρδίτσας, όταν το ξένο φορτηγό εξετράπη της πορείας του, άγνωστο για ποιον λόγο.
Ο οδηγός του οχήματος εγκλωβίστηκε στην καμπίνα και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για να βγεί.
Ο τραματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων.
