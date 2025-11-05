Τροχαίο με νταλίκα στον δρόμο Τρικάλων Καρδίτσας

Τροχαίο με Τουρκική νταλίκα το μεσημέρι της Τετάρτης στο δρόμο Τρικάλων – Καρδίτσας, όταν το ξένο φορτηγό εξετράπη της πορείας του, άγνωστο για ποιον λόγο.

Ο οδηγός του οχήματος εγκλωβίστηκε στην καμπίνα και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για να βγεί.

Ο τραματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων.

trikalaenimerosi.gr