Τρισάγιο του μητροπολίτη Χρυσόστομου στον τόπο της τραγωδίας στην Βιολάντα

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης κ. Χρυσόστομος, σήμερα Πέμπτη 29 Ιανουαρίου, μετά τη Θεία Λειτουργία προς τιμήν του Αγίου Δημητρίου του Γκαγκαστάθη, προσήλθε στον χώρο της ΒΙΟΛΟΝΤΑ, συνοδευόμενος από τον εκπρόσωπο του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου Μητροπολίτη Κυδωνιών κ. Αθηναγόρα και τον εκπρόσωπο του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Λαγκαδά κ. Πλάτωνα.

Στον τόπο του τραγικού δυστυχήματος τελέσθηκε τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των πέντε γυναικών, οι οποίες άφησαν μαρτυρικώς την τελευταία τους πνοή.

Μετά το τρισάγιο, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης κ. Χρυσόστομος δήλωσε:

Στεκόμαστε σήμερα εδώ με βαθύ σεβασμό και σιωπή. Σε αυτόν τον τόπο πέντε γυναίκες, εικόνες Θεού, άφησαν μαρτυρικώς την τελευταία τους πνοή και ο πόνος αγγίζει όλους μας. Δεν ήρθαμε να μιλήσουμε πολύ· ήρθαμε να προσευχηθούμε και να καταθέσουμε ενώπιον του Θεού τις ψυχές αυτών των ανθρώπων και τα δάκρυα των οικογενειών τους. Η Εκκλησία γνωρίζει ότι υπάρχουν στιγμές που τα λόγια δεν παρηγορούν. Παρηγορεί η παρουσία, η σιωπή και η προσευχή. Και αυτήν την παρουσία θέλουμε να δηλώσουμε σήμερα: ότι κανείς δεν είναι μόνος στον πόνο του. Πιστεύουμε ότι καμία ανθρώπινη ζωή δεν χάνεται. Ο Θεός της αγάπης και της ζωής υποδέχεται τις ψυχές αυτές και σκεπάζει με το έλεός Του όσους μένουν πίσω. Με αυτή την πίστη ζητούμε σεβασμό, ενότητα και προσευχή.

Εκεί ήταν η Αντιπεριφεριάρχης Τρικάλων κα. Χρύσα Ντιντή, η ηγεσία της τοπικής ΕΛ.ΑΣ. και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και άνδρες των δύο Σωμάτων.

Επιμνημόσυνη δέηση

