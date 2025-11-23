Τρικαλινό διάκονο χειροτόνησε ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης

Χθες, Σάββατο 22 Νοεμβρίου, μνήμη των Αγίων Αρχίππου, Φιλήμονος και Ονησίμου εκ των Εβδομήκοντα Αποστόλων και του σύγχρονου Αγίου Ιακώβου (Τσαλίκη), του εν Ευβοία νέου ασκητού, ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεος, χοροστάτησε στην ακολουθία του Όρθρου και προεξήρχε της Αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας στον Προσκυνηματικό Ιερό Ναό των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου.

Ο Ποιμενάρχης κατά τη διάρκεια της Ευχαριστιακής Σύναξης τέλεσε την εις διάκονον χειροτονία τού -Τρικαλινής καταγωγής- κ. Λάμπρου Κρομμύδα, εγγάμου, πατέρα δύο τέκνων, πτυχιούχου της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης και της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Μαζί με τον Επίσκοπό μας συλλειτούργησαν όχι μόνο κληρικοί της Μητροπόλεώς μας αλλά και ιερείς άλλων Μητροπόλεων, οι οποίοι προσήλθαν προκειμένου να συμμετάσχουν στη χειροτονία.

Προ της χειροτονίας ο προσερχόμενος μίλησε με λόγια καρδιακά και εξόχως συγκινητικά ενώπιον του Ποιμενάρχου μας και του πολυπληθούς εκκλησιάσματος. Αναφέρθηκε στην αγάπη που είχε από μικρό παιδί προς την Εκκλησία και στον παιδικό πόθο του να την υπηρετήσει ως κληρικός. Εν συνεχεία ομίλησε για την εικοσαετή διακονία του ως νεωκόρου στον Προσκυνηματικό Ιερό Ναό των αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου. Στον λόγο του μνημόνευσε ένδακρυς τα πρόσωπα κληρικών και λαϊκών τα οποία διαδραμάτισαν πρωτεύοντα ρόλο στη ζωή του, τους αγαπημένους του γονείς και τη σύζυγό του, η οποία και συγκατατέθηκε ώστε να εισέλθει στην Αγία Ιερωσύνη. Επίσης, ευχαρίστησε τον Επίσκοπό μας για την πατρική αγάπη με την οποία τον περιβάλλει.

Ο Ποιμενάρχης μας στον λόγο του κάλεσε τον προσερχόμενο στη χειροτονία να παραμείνει εφ’ όρου ζωής πρόθυμος διάκονος του Θεού και των ελαχίστων αδελφών του, εργαζόμενος στον Αμπελώνα του Χριστού με πνεύμα αγάπης και ταπείνωσης. Ο Μητροπολίτης μας επεσήμανε πως η ιερωσύνη είναι το δώρο του Θεού προς τον άνθρωπο και κάλεσε τον μέλλοντα διάκονο να παραμείνει σταθερός στην πορεία του, υπακούοντας στους λόγους του Κυρίου που περιέχονται στη σημερινή ευαγγελική περικοπή, να μην κοιτάζει πίσω, να αφήσει στην άκρη ο,τιδήποτε θυμίζει ζωή, μακράν του Χριστού και να προσπαθεί να είναι πρότυπο ζωής για τους αδελφούς του. Τον κάλεσε τέλος να αγωνίζεται διαρκώς να ομοιάζει στους Αγίους της Εκκλησίας μας, οι οποίοι αποτελούν για όλους μας τους οδοδείκτες προς τη Βασιλεία των Ουρανών.

Προ της χειροτονίας και σύμφωνα με την τάξη ο πνευματικός του προσερχομένου π. Ιωάννης Τράγκας, ιερατικός προϊστάμενος του Προσκυνηματικού Ιερού Ναού των δύο Θεσσαλονικέων Αγίων, ανέγνωσε ενώπιον του εκκλησιάσματος την Κανονική Συμμαρτυρία.

