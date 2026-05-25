Τρικαλινή πλήρωσε 500 ευρώ για είδη εστίασης που δεν παρέλαβε ποτέ

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων εξιχνιάστηκε περίπτωση απάτης με υπολογιστή και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 19χρονου.

Ειδικότερα, την 14-05-2026 στα Τρίκαλα, γυναίκα, κατόπιν εντοπισμού αγγελίας πώλησης ειδών εστίασης σε Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης, επικοινώνησε με τον 19χρονο και έπειτα από μεταξύ τους συνεννόηση προέβη στην μεταφορά του χρηματικού ποσού των 500 ευρώ στον τραπεζικό του λογαριασμό, για την αγορά των αντικειμένων.

Στη συνέχεια κι αφού ο 19χρονος διαβεβαίωσε την γυναίκα ότι θα της απέστελλε τα αντικείμενα, αυτή δεν τα έχει λάβει.