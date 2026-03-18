Τρεις συλλήψεις για κατοχή κάνναβης σε Τρίκαλα και Πύλη

Τρία άτομα συνελήφθησαν στα Τρίκαλα για κατοχή κάνναβης μετά από σχετικούς ελέγχους της Αστυνομίας.
Αναλυτικά:
“Συνελήφθησαν, προχθές (16-03-2026) και χθες (17-03-2026), τρεις ημεδαποί, για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και συγκεκριμένα:
- βραδινές ώρες προχθές στα Τρίκαλα, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Τρικάλων, δύο γυναίκες, ηλικίας 20 και 19 ετών, διότι σε γενόμενο έλεγχο κατελήφθησαν να κατέχουν από κοινού μία νάιλον συσκευασία με μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης αποξηραμένης και
- πρωινές ώρες χθες σε περιοχή του Δήμου Πύλης, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων, 42χρονος, διότι σε νομότυπη έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του, βρέθηκε και κατασχέθηκε μία χάρτινη συσκευασία με ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης αποξηραμένης.”