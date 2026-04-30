Τρεις συλλήψεις για κατοχή κάνναβης και γκλοπ

Τρία άτομα συνελήφθησαν στα Τρίκαλα, σε δύο διαφορετικός περιπτώσεις, για κατοχή ναρκωτικών και γκλοπ.

Αναλυτικά:

“Συνελήφθησαν, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Τρικάλων, προχθές (28-04-2026) και χθες (29-04-2026) στα Τρίκαλα και στην ευρύτερη περιοχή, -3- ημεδαποί άνδρες, σε διαφορετικές περιπτώσεις, για -κατά περίπτωση- παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και της νομοθεσίας περί όπλων.

Συγκεκριμένα: βραδινές ώρες χθες, 20χρονος, διότι κατελήφθη να κατέχει, σε δίκυκλη μοτοσικλέτα ιδιοκτησίας του, -1- πτυσσόμενη ράβδο (γκλοπ), η οποία κατασχέθηκε και βραδινές ώρες προχθές και χθες, 26χρονος και 18χρονος, διότι κατελήφθησαν να κατέχουν μικροποσότητες ακατέργαστης κάνναβης, οι οποίες κατασχέθηκαν.”