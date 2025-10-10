Τρεις ημέρες με “Γιορτές Παράδοσης” στον 14ο Μύλο των Ξωτικών

Η μεγάλη γιορτή των Χριστουγέννων στα Τρίκαλα συναντά και φέτος την παράδοση!

Στις 5, 6 και 7 Δεκεμβρίου 2025 ο Μύλος των Ξωτικών φιλοξενεί για άλλη μια χρονιά χορευτικά συγκροτήματα από όλη τη χώρα, στις καθιερωμένες «Γιορτές Παράδοσης».

Συνδέοντας τον κεμετζέ με τη λύρα και το κλαρίνο με την γκάιντα, η σκηνή του 14ου Μύλου των Ξωτικών μετατρέπεται σε μια γιορτή της ελληνικής παράδοσης, με ήχους και χρώματα από όλη τη χώρα!

Ο Πίτερ Παν και η Τίνκερ Μπελ αφήνουν για λίγο τη διαμάχη με τον Κάπτεν Χουκ και μαζί με τα Χαμένα Αγόρια, χορύουν σε ρυθμούς παραδοσιακής από κάθε γωνιά της Ελλάδας!

Ελάτε να ζήσουμε και φέτος την πολύχρωμη γιορτή των ελληνικών χορών και τραγουδιών, τη γιορτή της παράδοσης, στην πρωτεύουσα των Χεριστουγέννων!

Δηλώσεις συμμετοχών και πληροφορίες, στον τηλεφωνικό αριθμό 2431 038890, στο email

info@milosxotikon.gr και στην ιστοσελίδα milosxotikon.gr