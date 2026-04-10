Τραυματισμός Γερμανού ορειβάτη στο μονοπάτι Αγίου Πνεύματος στο Καστράκι 

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η επιχείρηση διάσωσης τραυματία στο μονοπάτι του Αγίου Πνεύματος.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαμπάκας, σε συνεργασία με την Ορειβατική Λέσχη Καλαμπάκας, ανταποκρίθηκαν άμεσα, επιδεικνύοντας υψηλό επαγγελματισμό και επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Ο τραυματίας, Γερμανός άνδρας περίπου 60 ετών, εντοπίστηκε και μεταφέρθηκε με ασφάλεια, χάρη στη συντονισμένη δράση των δυνάμεων που συμμετείχαν.

Τον γενικό συντονισμό της επιχείρησης είχε ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καλαμπάκας, Βασίλης Παπαγεωργίου, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ομαλή και επιτυχή έκβαση της αποστολής.

kalabakacity.gr