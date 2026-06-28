Τραγωδία στα Τρίκαλα: Ένας νεαρός νεκρός και ένας βαριά τραυματίας σε σοκαριστικό τροχαίο

Βαρύ πένθος έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία των Τρικάλων και της Καλαμπάκας το σοβαρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στον δρόμο που συνδέει τη Θεόπετρα με τους Αγίους Θεοδώρους.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν δύο νεαροί ηλικίας περίπου 20 έως 25 ετών, εξετράπη της πορείας του για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία και κατέληξε εκτός οδοστρώματος. Η σφοδρότητα της σύγκρουσης είχε τραγικές συνέπειες, καθώς ο ένας από τους δύο επιβαίνοντες έχασε τη ζωή του.

Ο δεύτερος τραυματίας διακομίστηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για τη σταθεροποίηση της υγείας του.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις για τον απεγκλωβισμό και τη διαχείριση του περιστατικού, ενώ τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνά η αρμόδια Υπηρεσία Τροχαίας.