Τρίτη θέση και Χάλκινο Μετάλλιο για τους RobotExperts

Στην 3η θέση του βάθρου, για άλλη μια χρονιά (την 8η συνεχόμενη), ανέβηκε η κορυφαία ομάδα ρομποτικής της πόλης μας RobotExperts των εκπαιδευτηρίων “ΑΘΗΝΑ” και προκρίθηκε με άνεση στον τελικό του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ρομποτικής FLL2026 – UNEARTHED.

Το βραβείο Robot Performance Award απονέμεται σε ομάδες που συγκεντρώνουν τους περισσότερους πόντους στο Robot Game. Απαιτεί τόσο ιδιαίτερες γνώσεις προγραμματισμού και μηχανικής όσο και ακρίβεια και ταχύτητα στις κινήσεις του ρομπότ για να εκτελέσει τις αποστολές με επιτυχία.

Στο αμιγώς αγωνιστικό κομμάτι του διαγωνισμού, η ομάδα των RobotExperts συγκέντρωσε 425 πόντους που αποτέλεσε το υψηλότερο σκορ όλων των ομάδων της πόλης μας και το 3ο καλύτερο ανάμεσα στις 57 ομάδες από Θεσσαλία, Ήπειρο, Μακεδονία και Θράκη, συνεχίζοντας έτσι την παράδοση των υψηλών βαθμολογιών που την χαρακτηρίζουν!

Η προκριματική φάση του διαγωνισμού διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη, την Κυριακή 1η Μαρτίου 2026, στον γνώριμο χώρο της ΔΕΘ. Εκεί, η ομάδα των RobotExperts παρουσίασε την δουλειά της, αγωνίστηκε σε όλες τις κατηγορίες, διασκέδασε, κέρδισε τις εντυπώσεις και έφυγε με το εισιτήριο για τον τελικό στα χέρια της.

Το φετινό θέμα του διαγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο ήταν η Αρχαιολογία! Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, τα παιδιά των RobotExperts ανέπτυξαν μια καινοτόμο εφαρμογή που προσφέρει πολύτιμη βοήθεια στη διαχείριση των ευρημάτων μιας ανασκαφής, καθώς και πλήρη ψηφιοποίηση της ανασκαφής – εξού και το “παιχνιδιάρικο” όνομα της εφαρμογής (DigIt).

Σημαντική βοήθεια στην ομάδα πρόσφεραν τόσο διακεκριμένοι καθηγητές του Πανεπιστημίου του Βόλου όσο και η Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων, με τις συμβουλές και την ανατροφοδότηση που παρείχαν στα παιδιά. Μάλιστα, η ομάδα έλαβε άδεια να επισκεφθεί την Αρχαιολογική Συλλογή Τρικάλων και να φωτογραφίσει διάφορα αρχαιολογικά όστρακα, ώστε να χτίσει την εφαρμογή της με πραγματικά δεδομένα.

Ραντεβού ξανά στη Θεσσαλονίκη λοιπόν, και πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά της ομάδας Βασιλική Αθανασίου, Αλέξανδρο Καραθάνο, Ανέστη Καραΐσκο, Δημήτρη Καραΐσκο, Κάτια Καραστέργιου, Βασίλη Καρούμπα, Χαρίσση Μαγειρία, Φίλιππο Μέρμηγκα, Νίκο Φιλιππιδάκη, και Ήρια Χαρτοπούλου, και τους προπονητές τους, Επαμεινώνδα Αγγέλη και Κωνσταντίνο Δημητρίου.