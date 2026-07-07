Τρίκαλα: H Νατάσα Γρατσάνη προσωρινή συντονίστρια για την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία»

Ως προσωρινή συντονίστρια για την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» ορίστηκε για τα Τρίκαλα η Νατάσα Γρατσάνη, και όπως ανέφερε μιλώντας σήμερα στη Λέσχη 97,6 :

«Είμαι προσωρινή συντονίστρια για το Νομό Τρικάλων και υπεύθυνη τύπου, μου έγινε αυτή η πρόταση και την ακολουθώ την προσπάθεια αυτή. Δεν τίθεται θέμα για υποψηφιότητα βουλευτική, είναι σε οργανωτικό βαθμό η συμμετοχή μου.

Έχουμε ανθρώπους όλων των ηλικιών και ιδεολογιών, και αυτό που θέλουν όλοι είναι να προσφέρουν, αυτό είναι το μήνυμα του κινήματος. Έχω έρθει σε επαφή με κάποιο άτομο της κας. Καρυστιανού, έχουμε κάνει και συνδιασκέψεις μαζί της και μας έχει δώσει γενικές οδηγίες. Είναι ανοιχτό και το ενδεχόμενο να κάνει μια επίσκεψη στην περιοχή μας, το επιδιώκουμε και εμείς ώστε να κάνει με τον κόσμο μια επαφή εδώ.

Ο λόγος που με έκανε να θέλω να συμμετέχω και να προσφέρω, είναι ότι εδώ στα Τρίκαλα με τον Ντάνιελ πχ. βασανίστηκε κόσμος και δεν έχει σηκώσει ακόμα κεφάλι, και χρειάζεται ο τόπος να ενεργοποιηθούν όλοι οι πολίτες.»