Τρίκαλα: Eπιχείρηση του ελληνικού FBI σε σύνδεσμο οπαδών – Εντοπισμός οπλισμού και ναρκωτικών

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) στα Τρίκαλα, μετά από αιφνιδιαστική έφοδο που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής σε σύνδεσμο φιλάθλων της ΑΕΚ, στην περιοχή της πλατείας Λαναρά.

Ευρήματα και Προσαγωγές

Οι αστυνομικές δυνάμεις, αξιοποιώντας συγκεκριμένες πληροφορίες, εισέβαλαν στον χώρο όπου και εντόπισαν αυτοσχέδιο οπλισμό καθώς και ποσότητες ναρκωτικών ουσιών. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης προσήχθησαν αρκετά άτομα που βρίσκονταν στο σημείο.

Βαριές Κατηγορίες και «Λουκέτο»

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τουλάχιστον δύο από τους προσαχθέντες αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι με σοβαρές κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα. Παράλληλα, οι αρχές προχώρησαν στην άμεση σφράγιση του συνδέσμου, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον πλήρη προσδιορισμό της δράσης των εμπλεκομένων.

