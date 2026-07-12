Τρίκαλα: 55χρονος έβγαλε γκλοπ κατά αστυνομικών – Εξστόμισε απειλές και ύβρεις

Συνελήφθη, σήμερα (12-07-2026) τις μεταμεσονύκτιες ώρες στα Τρίκαλα, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) Τρικάλων, 55χρονος ημεδαπός, διότι αρχικά δεν σταμάτησε για επικείμενο έλεγχο, ενώ στη συνέχεια, κατά τη διενέργεια του ελέγχου, απείλησε, εξύβρισε και επιχείρησε με απειλή βίας, προτάσσοντας -1- μεταλλική πτυσσόμενη ράβδο (γκλοπ), να αποφύγει την ακινητοποίησή του.

Κατασχέθηκαν η προαναφερόμενη ράβδος, καθώς και ένα φυσίγγιο που βρέθηκε στο εσωτερικό του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου που οδηγούσε ο προαναφερόμενος, ενώ σε έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -4- ακόμη φυσίγγια