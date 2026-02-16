Τρίκαλα: 13 παραβάσεις σε 202 ελέγχους για μη χρήση κράνους

Στο πλαίσιο της εκστρατείας με τίτλο «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους» συνεχίζονται οι τροχονομικοί έλεγχοι σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου της Θεσσαλίας, από αστυνομικούς Υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας.

Κατά την προηγούμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα από 9 έως 15 Φεβρουαρίου 2026 πραγματοποιήθηκαν συνολικά -802- έλεγχοι και βεβαιώθηκαν συνολικά -65- παραβάσεις, ως ακολούθως:

· Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας: διενεργήθηκαν -319- έλεγχοι και βεβαιώθηκαν συνολικά -26- παραβάσεις, και συγκεκριμένα -1- σε οδηγό δίκυκλου και -25- σε οδηγούς ΕΠΗΟ,

· Διεύθυνση Αστυνομίας Μαγνησίας: διενεργήθηκαν -220- έλεγχοι και βεβαιώθηκαν συνολικά -21- παραβάσεις, και συγκεκριμένα -20- σε οδηγούς δίκυκλων (-3- από τους οποίους εργαζόμενοι σε υπηρεσίες διανομής) και -1- σε οδηγό ΕΠΗΟ,

· Διεύθυνση Αστυνομίας Τρικάλων: διενεργήθηκαν -202- έλεγχοι και βεβαιώθηκε -13- παραβάσεις και συγκεκριμένα -3- σε οδηγούς δικύκλων και -10- σε οδηγούς ΕΠΗΟ,

· Διεύθυνση Αστυνομίας Καρδίτσας: διενεργήθηκαν -61- έλεγχοι και βεβαιώθηκαν -5- παραβάσεις σε οδηγούς δικύκλων.

Η εκστρατεία δεν αποσκοπεί στην επιβολή κυρώσεων, αλλά στην αλλαγή της αντίληψης των οδηγών και επιβατών σχετικά με την υποχρεωτική χρήση πιστοποιημένου κράνους, ως στοιχειώδους μέτρου προστασίας της ζωής.

Το κράνος δεν είναι αξεσουάρ – είναι «ασπίδα» ζωής.