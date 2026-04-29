Τρίκαλα: 121 συμμετοχές, 52 διακρίσεις στον 8ο Διαγωνισμό “Πυθαγόρας” 2026

Εξαιρετικά είναι τα αποτελέσματα του Μαθηματικού Διαγωνισμού «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ», με δεκάδες μαθητές να σημειώνουν πολύ υψηλές επιδόσεις.

Στον διαγωνισμό συμμετείχαν συνολικά 121 μαθητές και μαθήτριες από τη Β΄ Δημοτικού έως και τη Γ΄ Γυμνασίου. Από αυτούς, 52 μαθητές και μαθήτριες πέτυχαν βαθμολογίες από 90% έως 100%, ενώ ακόμη 27 μαθητές/τριες κατέγραψαν πολύ υψηλές επιδόσεις από 80% έως 90%.

Η επιτυχία αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς – σύμφωνα με τον κανονισμό του διαγωνισμού – διακρίνεται περίπου το 20% των μαθητών ανά τάξη από κάθε εξεταστικό κέντρο, γεγονός που καθιστά τη διάκριση απαιτητική και ιδιαίτερα τιμητική.

“Τα αποτελέσματα αυτά αναδεικνύουν το υψηλό επίπεδο μαθηματικής σκέψης, προετοιμασίας και συστηματικής προσπάθειας των μαθητών και μαθητριών. Η δυναμική παρουσία τους επιβεβαιώνει τη διαρκή καλλιέργεια της μαθηματικής παιδείας και της δημιουργικής σκέψης.

Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν σε όλα τα παιδιά για τη συμμετοχή, την επιμονή και το ήθος τους. Συγχαρητήρια επίσης στους εκπαιδευτικούς και στους γονείς που στηρίζουν έμπρακτα την προσπάθεια και ενισχύουν την αγάπη για τη γνώση.

Το Παράρτημα Τρικάλων της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας συνεχίζει με συνέπεια να ενισχύει δράσεις που προάγουν τη μαθηματική παιδεία και προσφέρουν στα παιδιά κίνητρα για πρόοδο και δημιουργία”, καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.