Τρίκαλα: Χειροπέδες σε 44χρονο για κλοπή κινητού

Συνελήφθη, χθες το βράδυ στην ευρύτερη περιοχή των Τρικάλων, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων, ένας 44χρονος και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή.

Ειδικότερα, λίγο νωρίτερα, ο δράστης, κινούμενος με Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο, αφαίρεσε, από εξωτερική περίφραξη οικίας, 1 κινητό τηλέφωνο ιδιοκτησίας ενός άλλου ατόμου.

Μετά από αναζητήσεις των αστυνομικών εντοπίστηκε ο δράστης και στην κατοχή του βρέθηκε το κινητό τηλέφωνο, το οποίο κατασχέθηκε και αποδόθηκε στον νόμιμο δικαιούχο του.