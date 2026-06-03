Τρίκαλα: Χειροπέδες σε τρεις άνδρες για κλεμμένα αγροτικά εξαρτήματα

Συνελήφθησαν, χθες το μεσημέρι σε περιοχή των Τρικάλων, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων, τρεις άνδρες (ηλικίας 19, 24 και 26 ετών), σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για περιπτώσεις κλοπής και παράβαση του Τελωνειακού Κώδικα.

Ειδικότερα, ως καταγγέλθηκε, την 29/05-01/06/2026, αφαιρέθηκαν 2 ορειχάλκινες βάνες από σωλήνες άρδευσης, ιδιοκτησίας ημεδαπού, στην ευρύτερη περιοχή των Τρικάλων.

Κατόπιν αναζητήσεων των αστυνομικών, εντοπίστηκαν οι 3 προαναφερόμενοι να επιβαίνουν σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο σε περιοχή των Τρικάλων, έξωθεν της οικίας ενός εξ αυτών, και σε διενεργούμενο έλεγχο στο εσωτερικό του οχήματος βρέθηκαν 4 πακέτα τσιγάρα, τα οποία δεν έφεραν την προβλεπόμενη ταινία ειδικού φόρου κατανάλωσης, τα οποία κατασχέθηκαν.

Επιπλέον, στον περιβάλλοντα χώρο της οικίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αλουμινένιες συστολές-συνδέσεις σωλήνων άρδευσης. Κατασχέθηκε, επίσης, το ανωτέρω Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο.

Περαιτέρω, καταγγέλθηκε ότι, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, αφαιρέθηκαν 8 ορειχάλκινες βάνες και 8 αλουμινένιες συστολές – συνδέσεις σωλήνων άρδευσης, από αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας άλλου ημεδαπού. Μέρος των αφαιρεθέντων ήταν μεταξύ των προαναφερόμενων κατασχεθέντων και του αποδόθηκαν νομότυπα.