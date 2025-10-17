Τρίκαλα: Χειροπέδες σε γυναίκα για κατοχή κάνναβης και ηρωίνης

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι στα Τρίκαλα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων, μία γυναίκα, για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, στην κατοχή της βρέθηκε και κατασχέθηκε ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης αποξηραμένης, βάρους 2,2 γραμμαρίων.

Ακολούθως, σε νομότυπη έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία της, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν: