Τρίκαλα: Τροχαίο ατύχημα το βράδυ του Σαββάτου στην κεντρική πλατεία – Δικυκλιστής έχασε τον έλεγχο και έπεσε στο οδόστρωμα

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο κέντρο των Τρικάλων, όταν ένας νεαρός μοτοσικλετιστής έχασε τον έλεγχο του δικύκλου του και έπεσε στο οδόστρωμα, κοντά στη διάβαση πεζών δίπλα στην Κεντρική Πλατεία.

Άμεσα περαστικοί και διερχόμενοι οδηγοί έσπευσαν στο σημείο για να τον βοηθήσουν, καθώς ο νεαρός βρισκόταν στο έδαφος μαζί με τη μηχανή του. Ευτυχώς, δεν τραυματίστηκε σοβαρά, γεγονός που καθησύχασε όσους έγιναν μάρτυρες του συμβάντος.

Στο συγκεκριμένο σημείο σημειώνονται συχνά ανάλογα περιστατικά, κυρίως τις βραδινές ώρες, καθώς η έντονη κυκλοφορία οχημάτων, δικύκλων και πεζών αυξάνει τον βαθμό επικινδυνότητας και καθιστά απαραίτητη την αυξημένη προσοχή από όλους όσοι κινούνται στην περιοχή.

Φωτό από trikalaview