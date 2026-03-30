Τρίκαλα: Το εορταστικό ωράριο ενόψει Πάσχα – Ποια Κυριακή είναι ανοικτά τα καταστήματα

Από το ερχόμενο Σάββατο του Λαζάρου 4 Απριλίου, τίθεται σε εφαρμογή το ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων για την εορταστική περίοδο του Πάσχα 2026.
Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο Τρικάλων την Κυριακή των Βαΐων τα καταστήματα θα είναι ανοικτά με συνεχές ωράριο.
Αναλυτικά:
|ΣΑΒΒΑΤΟ
|04/04/2026
|8:30 – 15:00
|ΚΥΡΙΑΚΗ
|05/04/2026
|Τα εμπορικά καταστήματα βάσει του νόμου 4177/2013 έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν την Κυριακή των Βαΐων. Ενδεικτικό ωράριο λειτουργίας: 11:00 – 16:00
|Μ.ΔΕΥΤΕΡΑ
|06/04/2026
|8:30 – 14:00 & 17:00 – 21:00
|Μ.ΤΡΙΤΗ
|07/04/2026
|8:30 – 14:00 & 17:00 – 21:00
|Μ.ΤΕΤΑΡΤΗ
|08/04/2026
|8:30 – 14:00 & 17:00 – 21:00
|Μ.ΠΕΜΠΤΗ
|09/04/2026
|8:30 – 14:00 & 17:00 – 21:00
|Μ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
|10/04/2026
|13:00 – 19:00 Σύμφωνα με το νόμο 435/1976 για το άνοιγμα των καταστημάτων τη Μεγάλη Παρασκευή
|Μ.ΣΑΒΒΑΤΟ
|11/04/2026
|8:30 – 15:00
|ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΣΧΑ
|12/04/2026
|ΑΡΓΙΑ
|ΔΕΥΤΕΡΑ
|13/04/2026
|ΑΡΓΙΑ
|ΤΡΙΤΗ
|14/04/2026
|ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΩΡΑΡΙΟΥ 8:30 – 14:00