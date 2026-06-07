Τρίκαλα: Τιμήθηκαν οι Απόστρατοι της ΕΛΑΣ – Δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου

Στα Τρίκαλα πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί ο εορτασμός της «Ημέρας Τιμής των Αποστράτων της Ελληνικής Αστυνομίας». Η εκδήλωση ξεκίνησε με δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου, ενώ αναγνώστηκε και η Ημερήσια Διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Δημήτρη Μάλλιου, ο οποίος εξήρε την προσφορά των αποστράτων και τη συμβολή τους στη διατήρηση των αξιών και της ιστορικής συνέχειας του Σώματος.

Στη συνέχεια ακολούθησε δεξίωση στο ξενοδοχείο «Πανελλήνιον», όπου απονεμήθηκε τιμητικό δίπλωμα στον αποστρατευθέντα του 2025, Δημήτρη Κοντοβουνήσιο.

Η ημέρα έχει θεσπιστεί από την Πολιτεία ως φόρος τιμής στους απόστρατους αστυνομικούς για την πολύχρονη προσφορά τους στο Σώμα και την κοινωνία, καθώς και για τη διατήρηση της μνήμης και των αξιών που μεταδίδονται στις νεότερες γενιές αστυνομικών.

trikalaenimerosi.gr (Φώτο trikalavoice)