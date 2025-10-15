Τρίκαλα: Την Πέμπτη “Η Επανεκκίνηση Καρδιάς ξεκινά από το Σχολείο”

Με τη βοήθεια και της τεχνολογίας για περαιτέρω διάχυσή της, πραγματοποιείται η ενημερωτική εκδήλωση και η δράση «Η Επανεκκίνηση Καρδιάς ξεκινά από το Σχολείο»

Την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025, Παγκόσμια Ημέρα Επανεκκίνησης Καρδιάς, υλοποιείται στα Τρίκαλα, στο κτήριο Παπαστεριάδη, ενημέρωση για τη χρήση απινιδωτών, την ΚΑΡΠΑ και τις πρώτες βοήθειες. Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά, στον σύνδεσμο https://youtube.com/live/a_eHgAzWlN0?feature=share

Κάθε ενδιαφερόμενος/η μπορεί να μεταβαίνει όποτε επιθυμεί στον συγκεκριμένο σύνδεσμο και να ανανεώνει την ενημέρωσή του για το σοβαρό αυτό ζήτημα.

Η πρωτοβουλία αποτελείται από δύο δράσεις.

Εκδήλωση

Η πρώτη αφορά σε εκδήλωση ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με τη χρήση απινιδωτή και την ΚΑΡΠΑ. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου, 10.00 – 13.00 στο κτήριο Παπαστεριάδη, περιλαμβάνοντας ομιλίες και επίδειξη ΚΑΡΠΑ.

Τη διοργανώνουν ο Δήμος Τρικκαίων και το ΤΕΦΑΑ της ΣΕΦΑΑΔ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με τη στήριξη της e-trikala AE, σε συνεργασία με τις Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων, την Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας (ΕΕΕΠΦ), τελώντας υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Τρικάλων «Ο Ασκληπιός».

Η συγκεκριμένη δράση πραγματοποιείται με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Επανεκκίνησης Καρδιάς που κάθε χρόνο εορτάζεται στις 16 Οκτωβρίου, συνεχίζοντας την πολύχρονη σύμπραξη του ΤΕΦΑΑ της ΣΕΦΑΑΔ-ΠΘ και του Δήμου Τρικκαίων σε ενέργειες ενημέρωσης και εκπαίδευσης στην ΚΑΡΠΑ.

Το πρόγραμμα είναι το ακόλουθο:

Προσέλευση: 09.45-10.00

Α’ μέρος: 10.00-11.00

Πρώτες Βοήθειες σε:

Αιφνίδια κατάρρευση – Καρδιακή Ανακοπή

Απόφραξη αεραγωγού από ξένο σώμα (Πνιγμονή)

Ελισάβετ Ευθυμίου

BSc, MSc, Διαιτολόγος – Διατροφολόγος, Εκπαιδεύτρια BLSERC

Β’ μέρος: 11.00-13.00

Χαιρετισμοί

Ομιλίες

Το Σχολείο σώζει ζωές

Καρδιακή ανακοπή στο σχολικό περιβάλλον

Διδασκαλία της ΚΑΡΠΑ

Ελένη Πολύζου

MDMSc, Αναισθησιολόγος, Ερευνήτρια ΤΕΦΑΑ ΠΘ, Εκπαιδεύτρια και Διευθύντρια Σεμιναρίων BLSERC

«Η διδασκαλία της ΚΑΡΠΑ στην εκπαίδευση» ένα καινοτόμο ψηφιακό σύγγραμμα

Χριστίνα Καρατζαφέρη

PhD, Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ ΠΘ και Κοσμήτορας ΣΕΦΑΑΔ ΠΘ, ΠΜΣ «Ιατρική του Τρόπου Ζωής», Εκπαιδεύτρια BLSERC

Πρακτική εξάσκηση των συμμετεχόντων στις βασικές δεξιότητες της ΚΑΡΠΑ.

Το Α’ μέρος: 10.00-11.00 της εκδήλωσης θα μεταδοθεί διαδικτυακά μέσω του συνδέσμου https://youtube.com/live/a_eHgAzWlN0?feature=share

Στα σχολεία

Την ίδια ημέρα, τις ώρες 10:00 -11:00 π.μ. θα γίνει σε σχολεία του Δήμου Τρικκαίων η ζωντανή σύνδεση με το κτήριο Παπαστεριάδη, προκειμένου να δουν μαθητές και μαθήτριες ζωντανά την ενημέρωση για παροχή πρώτων βοηθειών σε Αιφνίδια κατάρρευση – Καρδιακή Ανακοπή και Απόφραξη αεραγωγού από ξένο σώμα (Πνιγμονή)