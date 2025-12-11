Τρίκαλα: Συστάσεις και μέτρα προφύλαξης από την ατμοσφαιρική ρύπανση

Υπερβάσεις εμφανίζουν τα αιωρούμενα σωματίδια στα Τρίκαλα σύμφωνα με τις μετρήσεις των σταθμών που βρίσκονται στην περιοχή.

Ειδικότερα:

Σύμφωνα με την από 11-12-2025 ενημέρωση του Τμήματος Περιβάλλοντος των Π.Ε.Μ.Σ. της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στην οποία αναφέρεται ότι: ότι με βάση τις μετρήσεις των σταθμών που βρίσκονται εντός της Π.Ε. Τρικάλων, ο ημερήσιος μέσος όρος των αιωρούμενων σωματιδίων: PM10, παρουσιάζει υπέρβαση του ορίου των 50μg/m3 τις τρεις (3) προηγούμενες ημέρες (09-10-11/12/2025).

Κατόπιν των αυξημένων τιμών PM10 (>50) που παρατηρήθηκαν τα τελευταία τρία 24ωρα, παρακαλούμε όπως προβείτε στην έκδοση δελτίου τύπου με τις απαραίτητες συστάσεις για την εφαρμογή βραχυπρόθεσμων μέτρων σύμφωνα με τις ΚΥΑ Αριθμ. Η.Π. 14122/549/Ε.103(ΦΕΚ 488Β/30.03.2011) και Αριθμ. οικ. 70601/13 (ΦΕΚ – 3272 Β/23-12-2013).

Συστάσεις και μέτρα προφύλαξης

Συστάσεις σε άτομα αυξημένου κινδύνου ανάλογα με τη μέση εικοσιτετράωρη τιμή συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ10):

Άτομα με αναπνευστικό πρόβλημα ή καρδιοπαθείς καθώς και τα παιδιά με αναπνευστικά προβλήματα θα πρέπει να περιορίσουν κάθε έντονη σωματική δραστηριότητα, ιδιαίτερα αν αυτή γίνεται σε εξωτερικούς χώρους.