Τρίκαλα: Στις 7 Νοεμβρίου ο μαθηματικός διαγωνισμός “Ο Θαλής”

Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (Ε.Μ.Ε.) διοργανώνει τον 86o Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό στα Μαθηματικά «Ο ΘΑΛΗΣ».

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η καλλιέργεια της μαθηματικής σκέψης και της ευγενούς άμιλλας μεταξύ των μαθητών σε ένα καθαρά διανοητικό τομέα αλλά και η επιλογή των μαθητών που θα στελεχώσουν τις ομάδες που θα συμμετάσχουν στους Διεθνείς Μαθηματικούς Διαγωνισμούς.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025 και ώρες 12:00‐14:00,εντός του σχολικού ωραρίου και θα έχει διάρκεια δυο (2) ώρες, θα απαρτίζεται δε από τρία (3) θέματα πλήρους ανάπτυξης. Εξεταστικό κέντρο θα είναι όποιο σχολείο έχει ενδιαφερόμενους μαθητές/τριες.

Ο διαγωνισμός προάγει τη μαθηματική σκέψη και την ευγενή άμιλλα μεταξύ των μαθητών σε έναν καθαρά διανοητικό τομέα. Δεν επιβαρύνεται η διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, αλλά αντίθετα εμπλουτίζεται και διευρύνεται με τρόπο δημιουργικό.

Ποιοι συμμετέχουν: Στον διαγωνισμό αυτόν μπορούν να λάβουν μέρος μαθητές/τριες όλων των τάξεων των Λυκείων και των Β’ και Γ’ τάξεων των Γυμνασίων της χώρας, οι οποίοι και θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στον/στην Διευθυντή/ντρια της Σχολικής μονάδας που φοιτούν μέχρι και την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2025. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι προαιρετική και απαιτείται η έγγραφη συναίνεση γονέων/κηδεμόνων.

Μπορούν να συμμετέχουν και μαθητές/τριες της Α΄ Γυμνασίου, αν το ζητήσουν και κατόπιν συνεννόησης με την Επιτροπή Διαγωνισμών της ΕΜΕ, με τα θέματα της Β΄ Γυμνασίου. Αν κάποιος/α μαθητής/τρια Γυμνασίου ζητήσει να διαγωνιστεί με θέματα της Α΄ Λυκείου, πρέπει να επικοινωνήσει με την ΕΜΕ (info@hms.gr) για να του/της δοθεί αυτή η δυνατότητα και να βρεθεί το κατάλληλο μέρος που θα εξεταστεί.

Οι μαθητές/τριες, που θα διακριθούν στον Διαγωνισμό «Ο ΘΑΛΗΣ», θα κληθούν να διαγωνισθούν στον 86o Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό στα Μαθηματικά «Ο ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ», ο οποίος θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026 σε εξεταστικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα.