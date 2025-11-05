Τρίκαλα: Σκύλος επιτέθηκε και δάγκωσε γυναίκα – Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης

Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησε η Αστυνομία καθώς ο σκύλος του επιτέθηκε και δάγκωσε γυναίκα.

Η ανακοίνωση:

“Συνελήφθη, χθες (4-11-2025) το βράδυ στα Τρίκαλα, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Τρικάλων, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ευζωίας των ζώων συντροφιάς.

Ειδικότερα, όπως καταγγέλθηκε, ημεδαπός άνδρας παρέλειψε να τηρήσει τους κανόνες για τον ασφαλή περίπατο σκύλου ιδιοκτησίας του, με αποτέλεσμα αυτό να επιτεθεί και να δαγκώσει στο πόδι ημεδαπή γυναίκα.

Σε βάρος του προαναφερόμενου επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο.”