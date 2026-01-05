Τρίκαλα: Πρεμιέρα στις 12 Ιανουαρίου για τις χειμερινές εκπτώσεις

Στις 12 Ιανουαρίου κάνουν πρεμιέρα οι χειμερινές εκπτώσεις για το 2026, στα Τρίκαλα.

Μέχρι και τις 27 Φεβρουαρίου οι καταναλωτές θα έχουν την ευκαιρία να επωφεληθούν από μειωμένες τιμές μετά τα δώρα των Χριστουγέννων και της πρωτοχρονιάς.

Κάθε χρόνο, η περίοδος εκπτώσεων δίνει την ευκαιρία στους καταναλωτές να αγοράσουν είδη ένδυσης, υπόδησης και εποχιακά προϊόντα σε χαμηλότερες τιμές, προσφέροντας σημαντική οικονομική διευκόλυνση στον προϋπολογισμό τους.

Σημαντικό είναι να γίνεται έρευνα αγοράς και να συγκρίνονται οι τιμές πριν και κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, καθώς πολλές προσφορές μπορεί να είναι παραπλανητικές.

trikalaenimerosi.gr