Τρίκαλα: Πού θα γίνουν διακοπές ρεύματος τις επόμενες ημέρες

Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. τις επόμενες ημέρες στα Τρίκαλα για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στο δίκτυο.

Αναλυτικά:

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/4/2026

Από ώρα 08:00 – 15:00 στα Τρίκαλα στην οδό Αναλήψεως αριστερά και δεξιά οδός Μπαλκούρας, κλινική Στοφόρου, κάρβουνα Κολίτσας καφέ Bonjour. Οδός Χασίων από αερογέφυρα αριστερά και δεξιά έως οικ. Λεπτοκαρυά, ο οκι. Λεπτοκαρυά, οικ. Τρίκκη, και οικίες όπισθεν κέντρου Κουϊντα, τα αρδευτικά, Φ/Β, βουστάσια, ποιμνιοστάσια.

ΠΕΜΠΤΗ 16/4/2026

Από ώρα 08:00 – 15:00 στη Φαρκαδόνα στο δρόμο από Φαρκαδόνα προς Κεραμίδι αριστερά και δεξιά έως τη γέφυρα Πηνειού, τα αρδευτικά, Φ/Β, ποιμνιοστάσια, βουστάσια, βιοτεχνίες.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής.