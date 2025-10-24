Τρίκαλα: Που θα γίνουν διακοπές ρεύματος την ερχόμενη εβδομάδα

Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ την ερχόμενη εβδομάδα, σε περιοχές των Τρικάλων, για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στο δίκτυο.

Αναλυτικά:

ΔΕΥΤΕΡΑ 27/10/2025

Από ώρα 09:30 – 15:00 στα χωριά Χαλίκι, Ανθούσα, Κατάφυτο, Πολυθέα, Μηλιά, Γαρδίκι, Καλλιρόη, Αγ. Παρασκεύη, Αθαμανία, Παλαιοχώρι Γαρδικίου, οικισμός Γούρνες, Ι. Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου και ο χώρος αναψυχής στην γέφυρα Αλεξίου. Από ώρα 08:00 – 09:00 στην οδό Γαρδικίου από το ύψος της Κακοπλευρίου έως την οδό Γαρδικίου και Καταφύτου καθώς και οι κάθετοι αυτών Ανθούσας, Αγ. Νικολάου, Χαλικίου, Ξηροκάμπου, Ορθοβουνίου και Ελάτης.

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/10/2025

Από ώρα 09:00 – 12:00 στο χωριό Κοτρώνι, Οικ. Άγιος Γεώργιος καθώς και ο δρόμος Πύλης – Ελάτης από την διασταύρωση για Στουρναρείκα έως και πρίν την Ελάτη (ταβέρνες Αναβρυσούλα , Χαμψάς , Η Φωλιά των Κυνηγών , Το Άσπρο Λιθάρι).

Ολιγόλεπτη διακοπή 08:00 – 08:05 και 15:00 – 15:05 στα χωριά Ελάτη, Βλάχα, Περτούλι, Νεραιδοχώρι, Πύρρα, Άγιος Νικόλαος, Δέση.

Από ώρα 09:30 – 15:00 τα χωριά Νεραιδοχώρι, Πύρρα, Δέση, Αγ. Νικόλαος, Δροσοχώρι.

Από ώρα 09:00 – 15:00 ο οικισμός Αγ. Γεωργίου Ελάτης.

ΠΕΜΠΤΗ 30/10/2025

Από ώρα 08:00 – 10:00 στην Ε.Ο Τρικάλων – Ιωαννίνων δεξιά από το εκτελωνιστικό γραφείο Παπαγεωργίου – Πουλιανίτη έως και την Οδική Βοήθεια καθώς και το ΚΤΕΟ ΠΑΤΣΙΑΣ, ΚΟΝΤΥΛΟΠΟΥΛΌΣ, ΚΤΕΟ ΣΙΩΚΗΣ, ΞΥΛΕΙΑ ΜΠΕΚΟΥ, ΦΑΛΤΑΚΑΣ, ΝΤΑΟΥΛΑΣ, ΤΣΙΑΝΤΟΥΛΑΣ, ΞΥΛΕΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ , ALPHAWOODGROUP, βιοτεχνίες, βιομηχανίες, φ/β, βουστάσια, χοιροστάσια, ποιμνιοστάσια και περιμετρικά αυτών. Από ώρα 08:00 – 15:00το ΚΤΕΟ ΠΑΤΣΙΑΣ, ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ ΨΥΓΕΙΑ – ΨΗΣΤΑΡΙΕΣ και οι οικίες έναντι αυτών. Από ώρα 08:00 – 09:00 στο Βαλτινό αρδευτικά, βουστάσια, φ/β, αρδευτικά στο βόρειο τμήμα μετά την έξοδο του χωριού στον κόμβο δεξιά.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31/10/2025

Από ώρα 08:00 – 15:00 στα Τρίκαλα ο οικισμός Πυργετός, τα αρδευτικά , φ/β, χοιροστάσια , βουστάσια , θερμοκήπια της παραπάνω περιοχής. Από ώρα 12:00 – 15:00στο χωριό Ρόγγια μετά τα θερμοκήπια του Λαμπρίδη δεξιά στο χοιροστάσιο ΣΙΜΟΥ και περιμετρικά αυτού. Από ώρα 08:00 – 11:00στο χωριό Αρδάνι στο αρδευτικό Ιακωβάκη ανάμεσα από Ρίζωμα – Αρδάνι και περιμετρικά αυτού , βουστάσια , χοιροστάσια , αρδευτικά , φ/β.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής.