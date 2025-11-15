Τρίκαλα: Που θα γίνουν διακοπές ρεύματος την ερχόμενη εβδομάδα

Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. την επόμενη εβδομάδα, σε περιοχές των Τρικάλων, για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στο δίκτυο.

Αναλυτικά:

ΔΕΥΤΕΡΑ 17/11/2025

Από ώρα 08:00 – 14:00 στα χωριά Χαλίκι , Ανθούσα, Κατάφυτο, Πολυθέα , Μηλιά , Γαρδίκι , Καλλιρόη , Αγ.Παρασκεύη , Αθαμανία , Παλαιοχώρι Γαρδικίου, οικισμός Γούρνες , Ι.Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου και ο χώρος αναψυχής στην γέφυρα Αλεξίου.

ΤΕΤΑΡΤΗ 1 9 /11/2025

Από ώρα 08:00 – 14:00 τα χωριά Βλάχα , οικισμοί Λιπιοτά , Βλατανέοι , χιονοδρομικό κέντρο Περτουλίου , Κερκέτιο , Πέρτούλι , Νεραιδοχώρι ,Πύρρα , Αγ. Νικόλαος, Δέση , Δροσοχώρι.

ΠΕΜΠΤΗ 20/11/2025

Από ώρα 08:00 – 14:00 το χωριό Μεγ. Κεφαλόβρυσο – Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Τρικάλων εκτός από τις πίτες Ζιώγας και περιμετρικά αυτού καθώς και τμήμα του οικισμού των Αγ. Αποστόλων από το θεραπευτήριο προς τους Αγ. Αποστόλους. Ο οικισμός ΡΟΜΑ στο Κηπάκι, τα φανάρια στην Ε.Ο Τρικάλων – Ιωαννίνων μετά τον ΣΙΩΚΗ καθώς και το τμήμα του Μεγ. Κεφαλόβρυσου από τις γραμμές του ΟΣΕ προς Μεγ. Κεφαλόβρυσο και η οδός Μπόυσια από τον οικισμό ΡΟΜΑ προς Μεγ. Κεφαλόβρυσο. Από ώρα 11:30 – 15:00 στο Διαλεχτό ανατολικό τμήμα του χωριού προς τον Πηνειό ποταμό.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/11/2025

Από ώρα 08:30 – 14:00 στην επαρχιακή οδό Κεραμιδίου – Λάρισας από τον κόμβο Φαρκαδώνας αριστερά – δεξιά έως την γέφυρα του Πηνειού ποταμού , αρδευτικά , βουστάσια , φ/β , χοιροστάσια. Από ώρα 08:00 – 12:00 στα Τρίκαλα στην οδό Καλυψούς το αντλιοστάσιο.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής.