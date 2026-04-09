Τρίκαλα: Ποιες ώρες λειτουργούν τα καταστήματα Μ. Πέμπτη – Τι ισχύει έως το Πάσχα

Κορυφώνεται η αγοραστική κίνηση στα μαγαζιά των Τρικάλων, καθώς οι καταναλωτές προχωρούν στις πασχαλινές αγορές τους.

Σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη (09/04), το εορταστικό ωράριο θα ισχύσει από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.

Αύριο Μεγάλη Παρασκευή η αγορά θα λειτουργήσει με συνεχόμενο ωράριο από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.

Τέλος το Μεγάλο Σάββατο θα παραμείνει ανοιχτή από τις 8.30 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.

Η Κυριακή του Πάσχα 12/4/2026 και η Δευτέρα του Πάσχα 13/04/2026 είναι αργίες.

trikalaenimerosi.gr